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Сергеенко: обсуждали, кто будет избираться делегатами ВНС на 5 лет, чтобы оно стало действительно представительным органом

15 ноября 2021 18:12
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Новости Беларуси. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергеенко: обсуждали, кто будет избираться делегатами ВНС на 5 лет, чтобы оно стало действительно представительным органом-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Мы можем сказать, что предлагаться будет Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган. Формулировка, соответственно, будет даваться этой структуры. Соответственно, определены полномочия этого органа – ряд полномочий, которые были прописаны и предложены Конституционной комиссией, и рабочая группа добавила, в том числе и по избранию руководителей из состава Конституционного, Верховного судов, ЦИК. И ряд других вопросов, касающихся основных направлений жизнедеятельности нашей страны. И утверждение программ социально-экономического развития на пятилетие, и ряд других вопросов. Сегодня также обсуждался вопрос формирования, как будет формироваться, кто будет избираться делегатами Всебелорусского народного собрания сроком на 5 лет, чтобы оно стало действительно представительным органом народовластия.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Игорь Сергеенко # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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