Лукашенко о беженцах: мы готовы посадить всех в самолёты, которые отвезут их обратно домой, но никто возвращаться не хочет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу, Игорь Петрович, предупредить, что Администрация Президента должна более эффективно реагировать на те события, которые происходят в Беларуси, чтобы наши люди понимали, что там происходит. А то я смотрю, нас уже обвиняют, что мы блокируем гуманитарную помощь и не оказываем ее тем бедным людям, беженцам, которые сконцентрированы на государственной границе. Это более чем странно выглядит, потому что я занимался этим вопросом все выходные. И все вопросы решены, которые были мною поручены. Мы и детишек кормим, мы и беременных женщин кормим, и дрова подвозим – все, что им необходимо. Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и «Белавиа», которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые, по-нашему говоря, никто возвращаться не хочет. И понятно – им некуда возвращаться, у них там нет жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно. Поэтому я хочу, чтобы и вы понимали – идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей: пожалуйста, вернитесь домой. Но никто возвращаться не хочет. И упреки в том, что мы потворствуем, – это глупость полная. Должен вам сказать, что за последние три месяца мы запретили въезд тысячам беженцев. Это легко проверить. Если немцы или американцы хотят убедиться в этом, пожалуйста – в аэропорту каждый человек на счету. Просто правильно здесь делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблемы с Европейским союзом, больше чем достаточно. И начинается вот эта толчея и уже стрельба на государственной границе. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Это нам абсолютно ущербно.

Кроме того, Президент пообещал дать жесткий ответ Евросоюзу в случае принятия очередного пакета санкций в отношении нашей страны. Сейчас Беларусь беспочвенно пытаются обвинить в развязывании миграционного кризиса. При этом страна вынуждена прилагать колоссальные усилия, чтобы не допустить эскалации ситуации. Александр Лукашенко предупредил: от беспричинных попыток экономического давления Беларусь будет защищаться решительно.

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