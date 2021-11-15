Президент Беларуси: заберите мигрантов, и у Лукашенко козырей никаких не будет. Что за безглуздица такая, что за глупость?

Новости Беларуси. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также глава государства коснулся ситуации на белорусско-польской границе и ответил на обвинения Запада в адрес Беларуси. Президент подчеркнул – мы не хотим никакого конфликта на наших рубежах. Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину, но люди сами не хотят возвращаться домой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всякие обвинения в том, что это нам надо, – это глупость последняя. Мы играем по правилам Лукашенко. Ну так не играйте по этим правилам! Сделайте наоборот. А наоборот у них так: надо забрать этих мигрантов, и мы выбьем козырь из рук Лукашенко. Ну так выбейте. Заберите этих мигрантов, и у Лукашенко козырей никаких не будет. Что за безглуздица такая, что за глупость? Ляпают там что попало. Сказать, что мы препятствуем поставкам гуманитарной помощи, – это уже безумство полное. Если бы не эта гуманитарная помощь, там бы уже половина этих людей умерли бы. Спасибо сенаторам, сенаторы молодцы. Работают там на месте: и гуманитарную помощь организовали, и палатки поставили, медицинская помощь. Под 200 человек – оказали медицинскую помощь. Люди замерзают просто там.
Лукашенко о беженцах: мы готовы посадить всех в самолёты, которые отвезут их обратно домой, но никто возвращаться не хочет. Читайте здесь.