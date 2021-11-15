Лукашенко о новой Конституции: любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси

Новости Беларуси. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 15 ноября, на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже третья встреча главы государства с экспертами. Все это время парламентарии, представители госорганов и юристы искали наиболее эффективные формулировки положений для обновления Основного закона. Консенсуса требовали острые вопросы – роль Всебелорусского народного собрания, переходные положения, распределение полномочий власти. 15 ноября во Дворце Независимости подвели итоги работы экспертной группы. Финальный вариант проекта документа далее будет предложен для рассмотрения Конституционной комиссии и вынесен на референдум. Глава государства подчеркнул: все его положения должны представлять собой единую и стройную систему.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча по подведению итогов работы рабочей группы накануне совещания Конституционной комиссии будет итоговой. Цель сегодняшнего мероприятия – свести воедино все выработанные предложения, создать окончательную конфигурацию обновленного Основного закона. Сделать это так, чтобы его положения представляли собой единую и стройную систему. При этом еще раз хочу напомнить, что любые политические новации должны в конечном итоге создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия наших людей. Все предложения по тем ключевым вопросам, которые мы неоднократно обсуждали ранее и продолжим обсуждать сегодня, вам предстоит потом, и мне в том числе, донести до членов Конституционной комиссии. И подготовиться к этому мероприятию надо будет основательно.

Президент предложил провести масштабное социологическое исследование. Александр Лукашенко видит смысл узнать мнение белорусов не только по конституционной реформе, но и по другим актуальным вопросам.