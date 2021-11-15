Сергеенко: новации не должны привести к разбалансированности системы госорганов

Новости Беларуси. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

​Новации не должны дестабилизировать обстановку в стране, не должны привести к разбалансированности системы государственных органов. Новации должны только способствовать укреплению государственности и защите конституционного строя и суверенитета нашей страны. Поэтому все эти вопросы, понятно, в общем виде конкретизированы, дополнены будут в новом проекте Конституции. Понятно, что все, что происходит, какие сегодня угрозы в мире, с чем приходится сталкиваться – все в Конституции не отразишь. Но основные посылы, основные направления пути, конечно же, в Конституции… Часть уже в действующей нашли отражение, что-то будет дополнено.

Читайте также:

Сергеенко: обсуждали, кто будет избираться делегатами ВНС на 5 лет, чтобы оно стало действительно представительным органом

Лукашенко о новой Конституции: любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси

Лукашенко: нам важно мнение людей по актуальным вопросам развития нашей страны и нашего будущего