Лукашенко: мы вывезем их своими самолётами и в Мюнхен направим, если это нужно

Также глава государства коснулся ситуации на белорусско-польской границе и ответил на обвинения Запада в адрес Беларуси. Президент подчеркнул – мы не хотим никакого конфликта на наших рубежах. Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину, но люди сами не хотят возвращаться домой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы все делаем для того, чтобы этот лагерь не существовал, чтобы желающие попали в Евросоюз. А те, кто не желает, – мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе «Белавиа», которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые, по-нашему говоря, никто возвращаться не хочет. Подробнее здесь.

Странно выглядит предложение Мюнхена, что они готовы принять у себя этих беженцев. Ну, молодцы мюнхенцы, проблема того не стоит, 2-3 тысячи несчастных беглых людей они не могут принять. Могут, конечно. Ну так что за проблема? Если поляки не дают этого гуманитарного коридора, препятствуют этому, так мы можем «Белавиа» вывезти их туда, в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение? «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим их, если это нужно.

Читайте также:

Президент Беларуси: заберите мигрантов, и у Лукашенко козырей никаких не будет. Что за безглуздица такая, что за глупость?

Лукашенко о новой Конституции: любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси

Политолог: польская элита питает лютую ненависть ко всему тому, что находится на востоке от неё. Почему?