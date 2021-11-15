Лукашенко: мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Чёрном море. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правильно здесь делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблемы с Европейским союзом больше чем достаточно. И начинается вот эта толчея и уже стрельба на государственной границе. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Это нам абсолютно ущербно. Нам не надо, чтобы эти бедные люди ходили по Минску, по Гродно, напрягали наших людей. Особенно на госгранице, где пограничники в усиленном режиме сегодня несут службу. Мы оберегаем этот лагерь, где 2 100 человек на сегодня. Мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили. Я уже сколько раз об этом говорил, но продолжаются эти упреки.

Ясно, что накаляется обстановка на государственной границе, ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: «Лукашенко виноват», следом – Путин, «Беларусь виновата», следом – Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности. Посмотрите, что в Черном море делается. Мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения.

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