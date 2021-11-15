Александр Лукашенко: нам важно мнение людей по актуальным вопросам развития нашей страны и нашего будущего

Новости Беларуси. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В обществе оживленная дискуссия. Беларусь – страна традиций. И чтобы сохранить скрепы, необходимо их закрепить на законодательном уровне. Времена нынче такие. Президент требует провести социологическое исследование – измерить «температуру» общественного настроения.