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Александр Лукашенко: нам важно мнение людей по актуальным вопросам развития нашей страны и нашего будущего

15 ноября 2021 19:18
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Новости Беларуси. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В обществе оживленная дискуссия. Беларусь – страна традиций. И чтобы сохранить скрепы, необходимо их закрепить на законодательном уровне. Времена нынче такие. Президент требует провести социологическое исследование – измерить «температуру» общественного настроения.  

Александр Лукашенко: нам важно мнение людей по актуальным вопросам развития нашей страны и нашего будущего-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думаю, что надо также провести масштабное социологическое исследование на эту тему, охватив различные регионы и слои населения, как мы делали накануне Всебелорусского народного собрания. Хотелось бы, чтобы люди высказались. Нам важно их мнение не только по теме конституционной реформы, но и по другим актуальным вопросам, которые касаются развития нашей страны и нашего будущего. Конституция – это и есть один из моментов, который наши беглые, сидящие там, за границей, пытаются использовать для того, чтобы в очередной раз дестабилизировать нашу страну. Должен сказать, что абсолютно не получится. На этот раз у них уже вообще ничего не получится.  

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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