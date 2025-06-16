Александр Ксенофонтов признан лучшим игроком 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Голевой дубль нападающего «Витебска» помог обыграть «Сморгонь» – 2:1. Сначала на 51-й минуте он вывел свою команду вперед, а затем на 75-й перевес удвоили. При этом игрок продемонстрировал отличную технику и не оставил шансов соперникам при взятии ворот. Заслуженная награда нашла своего обладателя.

Всего в минувшем уик-энде было сыграно 8 матчей. Дружины в общей сложности забили 21 гол. Турнирную таблицу возглавляет дебютант элитного дивизиона «МЛ Витебск», который не знает горечи поражений в текущем розыгрыше. В активе клуба 10 побед и 2 ничейных результата. Следом расположились минское «Динамо» и мозырская «Славия». В аутсайдерах по-прежнему находится «Молодечно», разжиться баллами команде так и не удалось. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 8 мячей.