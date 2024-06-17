Горячие тренды для отпуска! Где отдохнуть летом и как развивают туризм в Беларуси? Разбирались с экспертами

Какие новые отпускные тренды развивают в нашей стране? Как проводят подготовку гидов? Кто в ответе за их информационную презентацию? Сколько звезд можно поставить туристической инфраструктуре? Неужели в Беларуси самый доступный летний отдых на постсоветском пространстве? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы вывести формулу успешной туриндустрии. Путешествие по Беларуси – популярные маршруты для туризма в Синеокой Кирилл Казаков, СТВ:

Организовывать экскурсии – это выгодно сейчас?

Ирина Дубровская, директор частного центра туризма:

По Беларуси – да, конечно. Оправданы двухдневки. Однодневки – меньше. Кирилл Казаков:

А какие самые оправданные коммерчески направления? Мир – Несвиж – Брест? Ирина Дубровская:

Полоцк – очень популярное направление, Гродно, Лида. В Лидском замке сейчас такие дегустации… Есть туристы, которые едут именно отдыхать, а есть туристы, которые едут за нашей историей. Если они едут в Брест, то Брестская крепость априори там будет. То есть в один день посещают Коссовский, Ружанский замки, а первый день начнется с Брестской крепости, а потом уже: фонарщик, улица Советская, где поют, танцуют. Если мы едем в Полоцк, то у вас начинается: Софийский собор, Евфросиния Полоцкая. А потом, на обратном пути, мы заезжаем в Березинский заповедник, а потом по пути Хатынь – у нас это в программе. Мы начинаем с истории, потом развлекаемся в Полоцке вечером, а на следующий день мы едем в Березинский заповедник. Авторские туры и агентства: есть ли конкуренция? Алена Сырова, СТВ:

В России и других странах стало очень популярное направление авторских туров. Там есть целые сайты: находишь себе понравившегося экскурсовода, программу. Не чувствуется ли конкуренция между туристическими агентствами и авторскими персональными турами?

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

Есть агрегационные сайты России и других дружественных стран, где реализуются те или иные экскурсии, где гид или индивидуальный предприниматель зарегистрированный собирают себе клиентуру. По ссылкам производится через банки оплата, и они проводят экскурсию. Это реальная конкуренция туристическим компаниям. Но и то, и другое – туристический бизнес. Вопрос лишь в средствах реализации: кто-то работает с дистрибуцией, туристическими операторами и агентами, а кто-то – с онлайн-агрегацией. Этот вопрос, я думаю, в следующем году мы будем всерьез обсуждать уже в рамках трансформации НПА, синхронизации с Российской Федерацией, потому что эта проблема уже большая. Вся торговля происходит сейчас в телефоне. И те, кто дает своему клиенту, будь то белорусы или россияне, легкое онлайн-решение платежом, то он побеждает. И агрегация мощными темпами наступает на туристический бизнес. Это факт. Чтобы у нас был такой агрегатор, у нас должна быть емкость рынка. Даже если мы создадим такой агрегатор и вложим миллионы на продвижение – на российском рынке конкурировать практически невозможно. Для внутреннего туризма было бы, наверное, очень интересно. И я надеюсь, что наше VETLIVA будет двигаться дальше. Контроль сторонних площадок. Почему это необходимо?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Те люди, которые формируют мнение по поводу нашей истории, восприятия каких-то личностей, фактов и событий, в современном обществе должны быть под контролем государства. Иначе, мы знаем наших недоброжелателей, они увидят, что мы не контролируем эти процессы, если говорить по поводу агрегации и всего остального, и займутся этим вместо нас. Что, у нас не было такого в истории? Как только мы видим, что сегодня люди пошли туда, на каких-то альтернативных площадках, которые никем не контролируются, ищут возможность получить информацию о Беларуси… Есть государственные органы, которые должны контролировать. Только мы видим, что люди пошли туда – государство тут же. У нас есть возможности, другие государственные структуры, которые достаточно эффективно могут работать. Они там точно должны быть, иначе мы потеряем людей. Читайте также: Аттестация, рецензия, собеседование. Рассказываем простым языком, как стать гидом в Минске Регулируется ли деятельность гидов и экскурсоводов в Беларуси – ответила Ирина Воронович Сколько российских туристов приезжают в Беларусь в год? Цифра миллионная! Бронь за три месяца! Как попасть в санатории Беларуси?

Александр Цай, заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Тот, кто ценит свое здоровье, он планирует свой отпуск заранее. В ковидный период можно было и за день приобрести путевку в любой санаторий. Мы работали на внутренний туризм, на привлечение граждан, делали скидки, переносы путевок на любые периоды без изменения стоимости и много других механизмов. Люди это видели, чувствовали и поняли, что действительно у нас в стране уникальная система, уникальный лечебно-оздоровительный комплекс с полным перечнем любых процедур. Но сейчас спрос настолько высок, что действительно где-то за три месяца надо бронировать, а за полгода – это в идеале. Что такое событийный туризм и кто отвечает за проведение мероприятий?