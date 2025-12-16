Москалькова прокомментировала воссоединение российских и украинских семей

Без Беларуси невозможно было бы провести гуманитарные мероприятия по обмену. Так уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала сегодняшнее воссоединение семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:

Вопрос повестки номер один – возвращение курских жителей, их 12 человек, которые находятся сейчас в городе Сумы. Мы каждый день на связи с их родными и близкими. И также шесть человек, которые у нас находятся в Курске, вывезенные из зоны боевых действий российскими военными и желающие вернуться в свои семьи, к своим родным и близким.

По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, стороны с трудом, но смогли наладить алгоритм взаимодействия, который в итоге и позволил воссоединиться семьям. Переговоры по этому вопросу длились почти полгода.