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Москалькова прокомментировала воссоединение российских и украинских семей

16 декабря 2025 17:14
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Без Беларуси невозможно было бы провести гуманитарные мероприятия по обмену. Так уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала сегодняшнее воссоединение семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семьи из России и Украины воссоединились на белорусско-украинской границе.

Москалькова прокомментировала воссоединение российских и украинских семей-2

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:
Вопрос повестки номер один – возвращение курских жителей, их 12 человек, которые находятся сейчас в городе Сумы. Мы каждый день на связи с их родными и близкими. И также шесть человек, которые у нас находятся в Курске, вывезенные из зоны боевых действий российскими военными и желающие вернуться в свои семьи, к своим родным и близким.

По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, стороны с трудом, но смогли наладить алгоритм взаимодействия, который в итоге и позволил воссоединиться семьям. Переговоры по этому вопросу длились почти полгода. 

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