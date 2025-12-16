«Строим будущее вместе». Делегат ВНС о модернизации, жилье и уровне жизни

Как будем жить, с кем дружить, над чем работать, как зарабатывать и на что тратить? О белорусской стратегии и во внешней политике, и во внутренней повестке на ближайшую пятилетку пойдет речь на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Важнейшее общественно-политическое событие, которое определит трек развития нашего государства и общества, состоится уже на этой неделе. Второму заседанию седьмого Всебелорусского народного собрания предшествовала масштабная работа в регионах.

Ведь именно коллегиально и коллективно мы просчитываем каждый шаг в нашем движении – с учетом национальных интересов и весьма турбулентной мировой обстановки. И именно так детально разрабатывался проект программы социально-экономического развития страны до 2030-го.

Этот важнейший прогнозный документ – по сути нашу дорожную карту – планируется принять на ВНС. И вот как о нашем будущем, о принятии коллективных решений, о по-настоящему народной демократии и, если хотите, геополитической толоке рассуждает один из делегатов ВНС.