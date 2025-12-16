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«Строим будущее вместе». Делегат ВНС о модернизации, жилье и уровне жизни

16 декабря 2025 17:08
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Как будем жить, с кем дружить, над чем работать, как зарабатывать и на что тратить? О белорусской стратегии и во внешней политике, и во внутренней повестке на ближайшую пятилетку пойдет речь на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Важнейшее общественно-политическое событие, которое определит трек развития нашего государства и общества, состоится уже на этой неделе. Второму заседанию седьмого Всебелорусского народного собрания предшествовала масштабная работа в регионах.

Ведь именно коллегиально и коллективно мы просчитываем каждый шаг в нашем движении – с учетом национальных интересов и весьма турбулентной мировой обстановки. И именно так детально разрабатывался проект программы социально-экономического развития страны до 2030-го.

Этот важнейший прогнозный документ – по сути нашу дорожную карту – планируется принять на ВНС. И вот как о нашем будущем, о принятии коллективных решений, о по-настоящему народной демократии и, если хотите, геополитической толоке рассуждает один из делегатов ВНС. 

Все идет из глубинки! Делегат ВНС Виктор Бобков рассказал о ключевых приоритетах пятилетки.

«Строим будущее вместе». Делегат ВНС о модернизации, жилье и уровне жизни-2

Виктор Бобков, председатель Долгопольского сельсовета, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Сильные регионы подразумевают качественную инфраструктуру, дороги, наличие детских учреждений, школ, садиков, библиотек, сельских клубов, наличие хорошей связи, хорошего интернета, в наше время очень актуально. Это качественная питьевая вода, чтобы они прогрессировали, нужно строить отдельные предприятия. Нужно модернизировать предприятия современным оборудованием, роботизировать уже. Нам необходимо увеличивать объемы строительства арендного жилья. 

Именно заинтересованность молодых специалистов в получении своего жилья с возможной дальнейшей приватизацией является основным аргументом для молодежи. Программа социально ориентирована, она направлена на людей, она направлена для народа. Будем стараться, чтобы уровень жизни становился все лучше и население чувствовало себя в безопасности, было уверено в завтрашнем дне. 

# Всебелорусское народное собрание

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