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Клишевич: внутренний туризм для молодёжи – это элемент воспитания и идеологической работы, а не развлечение

17 июня 2024 16:31
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Какие новые отпускные тренды развивают в нашей стране? Как проводят подготовку гидов? Кто в ответе за их информационную презентацию? Сколько звезд можно поставить туристической инфраструктуре? Неужели в Беларуси самый доступный летний отдых на постсоветском пространстве? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы вывести формулу успешной туриндустрии.

Клишевич: внутренний туризм для молодёжи – это элемент воспитания и идеологической работы, а не развлечение-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня внутренний туризм для наших граждан, молодежи – это далеко не развлечение. Это элементы воспитательной и идеологической работы. Сегодня и закон соответствующий принят, и другими мерами наводим здесь экстренно порядок. Потому что долгое время опускали вопросы многие. И можно было услышать на площади Независимости у нас (там, где памятник Ленина), что вот, нужно бы снести вот это, а вот здесь стояла хорошая церковь, но войну не пережила – и вот со всей этой исторической ересью, которая вливалась в уши не только иностранцам, но и нашим с вами гражданам. Или была отдельная экскурсия по местам деятелей БНР, местам БЧБшных всяких тряпок и всего остального с элементами героизации этого всего – это тоже было. Сегодня этот вопрос на контроле государства.

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# Государственная политика в сфере туризма # общество # Сергей Клишевич

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