Клишевич: внутренний туризм для молодёжи – это элемент воспитания и идеологической работы, а не развлечение

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня внутренний туризм для наших граждан, молодежи – это далеко не развлечение. Это элементы воспитательной и идеологической работы. Сегодня и закон соответствующий принят, и другими мерами наводим здесь экстренно порядок. Потому что долгое время опускали вопросы многие. И можно было услышать на площади Независимости у нас (там, где памятник Ленина), что вот, нужно бы снести вот это, а вот здесь стояла хорошая церковь, но войну не пережила – и вот со всей этой исторической ересью, которая вливалась в уши не только иностранцам, но и нашим с вами гражданам. Или была отдельная экскурсия по местам деятелей БНР, местам БЧБшных всяких тряпок и всего остального с элементами героизации этого всего – это тоже было. Сегодня этот вопрос на контроле государства.

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