Здесь польские власти убивали волю людей! История концлагеря «Берёза-Картузская»

Современная жестокость имеет исторические корни. Ровно 90 лет назад в Березе польскими оккупантами был создан концлагерь, который считается одним из самых жутких в истории XX века. За 5 лет существования через фабрику смерти прошли от 8 до 10 тысяч пленников, среди которых были многие известные белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Застывший ужас ХХ века – репортаж Кристины Протосовицкой.

Береза-Картузская, а ныне райцентр Береза с населением чуть меньше 60 тысяч человек. Именно здесь польские власти ровно 90 лет назад решили обосновать концентрационный лагерь для политически неугодных. Выбор места продиктовали уже существовавшие бывшие царские казармы, а формальным поводом для его создания послужило убийство в Варшаве министра внутренних дел Польши.

Анна Тюшкевич, директор Березовского историко-краеведческого музея:

Убил его украинский ОУНовец Григорий Мацейко 15 июня 1934 года. Уже через 2 дня, 17 июня, президент Польши Игнаций Мосцицкий подписывает распоряжение по вопросу о лицах, угрожающих покою, безопасности и общественному порядку. Данное распоряжение было подписано еще 11 министрами. Данное положение позволяло местным властям, воеводам заключать любого гражданина в место изоляции без проводимых до этого расследований.

Пленными становились уроженцы Западной Беларуси и Украины, коммунисты и националисты. Позже только они получат вольную. В концлагере оказывались без суда и следствия, обжаловать решение было невозможно, а срок пребывания указывался до трех месяцев, а по факту не регламентировался. Скудное питание, каторжный труд, общаться между собой категорически запрещалось, а по праздникам – особый вид жестокости.

Анна Тюшкевич:

Если брать в сравнении с фашистскими лагерями – здесь целью уничтожить человека физически, лишить его жизни, конечно, не было. Но была выстроена система наказаний, чтобы сломить человека морально, для того, чтобы он отказался от своих убеждений. Узники не очень любили выходной или какой-то праздничный день. Потому что в эти дни особо бесчинствовали полицейские. Они устраивали обыски, конечно же, находили какие-то запрещенные предметы, после чего следовала наказание. Это когда людей до изнеможения заставляли выполнять какие-то действия – ползать по-пластунски, бегать.