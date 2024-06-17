Дом для сотрудников Департамента охраны МВД: ключи от квартир в Сенице получили 153 семьи

Долгожданное событие для сотрудников Департамента охраны МВД. В агрогородке Сеница открыли новый дом. Ключи от квартир получили более 150 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Собственными квадратами новоселам удалось обзавестись благодаря господдержке. О тех, кто стал счастливым обладателем ключей, в репортаже Ангелины Шигалевой.

Агрогородок Сеница активно развивается. На улице Васильковой идет стройка, растут многоэтажки. Район перспективный, хорошо развита социальная инфраструктура. Так, недавно ключи от квартир в новенькой пятиэтажке получили правоохранители. Среди них и семья Коверчик. Александр служит в Департаменте охраны МВД более 10 лет. Вместе с супругой воспитывают троих детей. Поэтому жилищный вопрос стоял остро.

Александр Коверчик, командир взвода батальона милиции Ленинского района (Минска) отдела Департамента охраны МВД:

Мы снимаем квартиру в Шабанах, в Минске, получается. Двухкомнатную. Места мало, конечно, старый пятиэтажный дом. Подошла очередь, посчастливилось стать обладателем новой квартиры.

Собственными квадратами новоселам удалось обзавестись благодаря господдержке. Многодетной семье выделили субсидию. Вложили и собственные сбережения. И вот они уже хозяева жилья. Квартира – 79 квадратных метров. Все комнаты идут с полной отделкой. Осталось расставить мебель и можно заселяться.