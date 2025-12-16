«Быть делегатом очень ответственно». Поговорили о ВНС с заместителем главного технолога БелАЗ

Как он видит развитие машиностроения и с какими инициативами отправится на народное вече? В нашем материале.

Делегаты со всей страны представляют коллективы, отрасли и регионы. Среди них и Кирилл Ермоленко – заместитель главного технолога БелАЗ.

Национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, здравоохранение и сильные регионы. Это ключевые приоритеты программы социально-экономического развития страны. Стратегию на ближайшую пятилетку рассмотрят на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания уже в этот четверг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кирилл Ермоленко, заместитель главного технолога – начальник отдела планирования подготовки производства Управления главного технолога ОАО «БелАЗ», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Свою трудовую деятельность на БелАЗе я начал в 2013 году. Изначально с должности наводчика станков и манипуляторов числовым программным управлением. Сейчас я работаю в должности заместителя главного технолога – начальника отдела планирования и подготовки производства.

БелАЗ у нас в стране является флагманом машиностроения. У нас работает порядка 10 тысяч человек. И также вот хочется напомнить, что мы произвели самую большую машину на планете. Мы постоянно проводим научно-исследовательские работы и расширяем ассортимент нашей техники.

Всебелорусское народное собрание на самом деле с учетом всех полномочий, которые имеет оно и имеют его делегаты, наверное, является самым мощным инструментом политическим в нашей стране. На нем определяются стратегические основные цели развития нашей страны.

Быть делегатом ВНС – очень ответственная, трудоемкая функция. Делегат должен проводить культурную и идеологическую работу также со своим окружением, с населением.