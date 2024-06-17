Сколько российских туристов приезжают в Беларусь в год? Цифра миллионная!

Какие новые отпускные тренды развивают в нашей стране? Как проводят подготовку гидов? Кто в ответе за их информационную презентацию? Сколько звезд можно поставить туристической инфраструктуре? Неужели в Беларуси самый доступный летний отдых на постсоветском пространстве? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы вывести формулу успешной туриндустрии.

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

У нас почти 5-миллионный поток российских туристов в Республику Беларусь в год. Это достаточно большие цифры. 90 % из этого потока используют онлайн-агрегацию либо прямые сайты объектов размещения, санаториев, приобретают себе путевку, путешествие, проживание и прибывают в наш город. К большому сожалению для нас, в нашей столице номерной фонд не очень велик. Я не могу назвать точные цифры, 54 % или 57 %, но я уверен, что не менее половины размещаются в так называемых апартаментах или частных квартирах. А дальше туристы, не испытывая проблем с интернет-сервисами, такси, карта «Мир», русским языком, самостоятельно развлекаются и ходят по нашему городу, как им удобно. В том числе через интернет бронируют себе экскурсии, взаимодействуют напрямую с экскурсоводом. И то, что модно, раскручено, брендировано, тем они и пользуются.