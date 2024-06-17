Отдых в палатке – новый тренд? Разбираемся, так ли популярен экотуризм в Беларуси
Какие новые отпускные тренды развивают в нашей стране? Как проводят подготовку гидов? Кто в ответе за их информационную презентацию? Сколько звезд можно поставить туристической инфраструктуре? Неужели в Беларуси самый доступный летний отдых на постсоветском пространстве? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы вывести формулу успешной туриндустрии.
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
В последнее время стал популярен отдых в палатках. Очень много людей обращается к нам: в какие зоны можно поехать, чтобы установить эти палатки, отдохнуть на природе.
Алена Сырова, СТВ:
Какая-то инфраструктура им нужна?
Ирина Воронович:
Если это отдых в палатке, то минимальная.
Ирина Дубровская, директор частного Центра туризма:
Ехать с экскурсионной программой с палаткой – это выгодно. Сейчас это стало популярным. Например, в субботу у нас идет сплав, потом джиппинг у нас есть, ужин, потом спим или в палатке, или в гостинице, а на следующий день у нас идет полноценная экскурсионная программа в том районе, где мы сплавлялись.
Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:
Такого спроса большого никогда не было. 10 лет назад над нами еще и посмеивались, когда мы говорили, что это важно. И вот пришел период на внутренний спрос на экологический и активный туризм. Земли то красивой хватает: и лес, и речка, и озеро. Но так, чтобы это было структурировано, чтобы современная нормативно-правовая база определила, как можно будет по мастер-планам застроить, привлечь инвестиции, интегрировать туда местное население так, чтобы ты в онлайне мог с приложением по байдарочному сплаву мог себе заказывать подвоз дров, стоянку… Это все предстоит делать, потому что до этого спроса не было. Это комплексный подход. То, что белорусы неспешно, рачительно, спокойно, всеобдумывающе и осмысленно подходят к этому вопросу – оно, зачастую, лучше. Мы видели примеры в дружественных странах, где поспешили, ресурсы раздали, инвестиции вложили, построили, а дальше пользуются не так, как это задумано.
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