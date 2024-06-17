Отдых в палатке – новый тренд? Разбираемся, так ли популярен экотуризм в Беларуси

Какие новые отпускные тренды развивают в нашей стране? Как проводят подготовку гидов? Кто в ответе за их информационную презентацию? Сколько звезд можно поставить туристической инфраструктуре? Неужели в Беларуси самый доступный летний отдых на постсоветском пространстве? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы вывести формулу успешной туриндустрии.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

В последнее время стал популярен отдых в палатках. Очень много людей обращается к нам: в какие зоны можно поехать, чтобы установить эти палатки, отдохнуть на природе.

Алена Сырова, СТВ:

Какая-то инфраструктура им нужна?

Ирина Воронович:

Если это отдых в палатке, то минимальная.

Ирина Дубровская, директор частного Центра туризма:

Ехать с экскурсионной программой с палаткой – это выгодно. Сейчас это стало популярным. Например, в субботу у нас идет сплав, потом джиппинг у нас есть, ужин, потом спим или в палатке, или в гостинице, а на следующий день у нас идет полноценная экскурсионная программа в том районе, где мы сплавлялись.