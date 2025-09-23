Новости по тегу #Александр Цай

Особое внимание уделили загородному отдыху: в таких комплексах за лето оздоровились почти 140 тысяч детей.
Для привлечения еще большего числа туристов, в том числе иностранных, открываются новые корпуса, закупается современное оборудование и внедряются новые методики лечения. Как результат – интерес к нашим здравницам остается стабильно высоким.
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