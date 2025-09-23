Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Цай

73 млн рублей выделили из госбюджета для оздоровления детей в Беларуси летом 2025 года
23 сентября 2025 13:42

73 млн рублей выделили из госбюджета для оздоровления детей в Беларуси летом 2025 года

Отдых с пользой – летом белорусские санатории будут работать с полной загрузкой
03 июня 2025 06:41

Отдых с пользой – летом белорусские санатории будут работать с полной загрузкой

Горячие тренды для отпуска! Где отдохнуть летом и как развивают туризм в Беларуси? Разбирались с экспертами
17 июня 2024 18:49

Горячие тренды для отпуска! Где отдохнуть летом и как развивают туризм в Беларуси? Разбирались с экспертами

В Беларуси 287 санаториев. Узнали, сколько человек отдыхают в здравницах за год
17 июня 2024 17:00

В Беларуси 287 санаториев. Узнали, сколько человек отдыхают в здравницах за год

На новогодний период в белорусских санаториях уже забронировано 94% мест
01 декабря 2023 08:07

На новогодний период в белорусских санаториях уже забронировано 94% мест

«Погода вообще безразлична». Линейка в «Зубрёнке» открыла сезон летних лагерей в Беларуси
30 мая 2022 18:43

«Погода вообще безразлична». Линейка в «Зубрёнке» открыла сезон летних лагерей в Беларуси

Как будут работать белорусские санатории и курорты летом 2020 года
09 июня 2020 08:51

Как будут работать белорусские санатории и курорты летом 2020 года