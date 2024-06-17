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Регулируется ли деятельность гидов и экскурсоводов в Беларуси – ответила Ирина Воронович

17 июня 2024 16:17
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Какие новые отпускные тренды развивают в нашей стране? Как проводят подготовку гидов? Кто в ответе за их информационную презентацию? Сколько звезд можно поставить туристической инфраструктуре? Неужели в Беларуси самый доступный летний отдых на постсоветском пространстве? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы вывести формулу успешной туриндустрии.

Регулируется ли деятельность гидов и экскурсоводов в Беларуси – ответила Ирина Воронович-1

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Это действительно очень важный момент. На протяжении всего 2023 года проводились и продолжают проводиться мониторинги. Они проводятся не только в Минске, но и по всей Республике Беларусь. Каждый человек, который присутствует на экскурсии, если он видит какие-то моменты, которые вызывают вопросы, то обращаются к нам. И эта ситуация очень хорошо регулируется.

Алена Сырова, СТВ:
И сколько к вам обратилось человек с жалобами на экскурсоводов? И какие-то меры вы принимали?

Регулируется ли деятельность гидов и экскурсоводов в Беларуси – ответила Ирина Воронович-4

Ирина Воронович:
Очень много обратилось. Есть вопросы, которые рассматривались на аттестационной комиссии по деятельности того или иного экскурсовода.

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# Государственная политика в сфере туризма # общество # Алена Сырова # Ирина Воронович

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