Регулируется ли деятельность гидов и экскурсоводов в Беларуси – ответила Ирина Воронович

Какие новые отпускные тренды развивают в нашей стране? Как проводят подготовку гидов? Кто в ответе за их информационную презентацию? Сколько звезд можно поставить туристической инфраструктуре? Неужели в Беларуси самый доступный летний отдых на постсоветском пространстве? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы вывести формулу успешной туриндустрии.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Это действительно очень важный момент. На протяжении всего 2023 года проводились и продолжают проводиться мониторинги. Они проводятся не только в Минске, но и по всей Республике Беларусь. Каждый человек, который присутствует на экскурсии, если он видит какие-то моменты, которые вызывают вопросы, то обращаются к нам. И эта ситуация очень хорошо регулируется.

Алена Сырова, СТВ:

И сколько к вам обратилось человек с жалобами на экскурсоводов? И какие-то меры вы принимали?