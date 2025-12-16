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Указом Президента в Беларуси дополнительно отрегулирована деятельность банков

16 декабря 2025 16:53
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Указом Президента в Беларуси дополнительно отрегулирована деятельность банков. Документом изменяется состав источников финансирования банками расходов на приобретение (модернизацию) основных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав таких источников включаются фонды, образуемые за счет прибыли, которая остается в распоряжении банков после уплаты налогов, сборов (пошлин), а также иных обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты. При этом создание и использование банками таких фондов осуществляется в порядке, определенном Национальным банком. В то же время иностранные кредиты исключаются из состава источников приобретения (модернизации) основных средств.

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