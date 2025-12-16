Новые горки и спортивные тренажёры – узнали, как проходит благоустройство в Жодино

Благоустроенные парки, игровые площадки и памятники – масштабные проекты реализованы в центральном регионе благодаря гражданским инициативам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино местные жители совместно с депутатским корпусом преобразили целый жилой квартал. В ходе работ заменили устаревшее детское оборудование. На его месте появилось современное игровое пространство – более 30 новых комплексов. Установили горки, качели, карусели и спортивные тренажеры. Часть денег на приобретение оборудования собрали сами жители. Они же приняли участие и в установке элементов.

Александр Михейчик, житель Жодино: В нашем городе Жодино активно ведется работа по благоустройству города, дворовых территорий. Наш двор не прошел мимо. Мы все, когда узнали, что будут ставиться у нас площадки, оповестили всех жителей данного района. Люди активно отозвались и собрались.

Сергей Коновалов, председатель Жодинского городского Совета депутатов:

Сделан капитальный ремонт дворовой территории, и раз у нас получился капитальный ремонт, то мы сразу же решили, что здесь будет новый игровой детский комплекс. Было предусмотрено как гражданская инициатива, раз деньги из населения были собраны. Они согласились сделать новые детские игровые площадки.

А для комфорта пассажиров в городе обновили свыше 30 остановочных павильонов. Все они выполнены в современном стиле и оформлены в цветовой гамме электробусов, которые курсируют по городу