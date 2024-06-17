В Беларуси 287 санаториев. Узнали, сколько человек отдыхают в здравницах за год

Какие новые отпускные тренды развивают в нашей стране? Как проводят подготовку гидов? Кто в ответе за их информационную презентацию? Сколько звезд можно поставить туристической инфраструктуре? Неужели в Беларуси самый доступный летний отдых на постсоветском пространстве? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы вывести формулу успешной туриндустрии.

Кирилл Казаков, СТВ: Со стороны, когда ты не пытаешься заехать в санаторий и когда начинаешь открывать сайт – занято. Через неделю – занято. Возникает ощущение, что белорус в санаторий попасть не может. – Союзные путевки от профсоюза работников СМИ. – Если только, и то вряд ли. Может, мы все продали россиянам? А как же белорусы?

Александр Цай, заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Не совсем соглашусь. Все-таки доступность для наших граждан всегда в приоритете, в первую очередь доступность санаторно-курортного лечения, оздоровления для наших детей. Естественно. Идет направление на развитие и экспорта лечебно-оздоровительных услуг. Не без этого. Это помогает развиваться. Спрос на лечебно-оздоровительные услуги действительно в последнее время очень высок, и в последние годы он только возрастает.

Здесь были цифры: 5 миллионов человек. В нашей системе при заполняемости порядка 80 %, сегодня она такова, она оптимальна для здравниц. Потому что можно проводить и реконструкции, и ремонт номерного фонда, менять номерной фонд, если есть экстренные ситуации. При 100-процентной заполняемости это все тяжелее. Но это маленький период, когда эта заполняемость есть, – это летний период. А так, у нас оптимальная заполняемость. В прошлом году была 84 %. Всего в стране у нас 287 объектов на 60 тысяч мест. При такой среднегодовой заполняемости в 80 % мы обеспечиваем санаторно-курортным лечением и оздоровлением более 1 миллиона 400 тысяч человек.

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