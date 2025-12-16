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Книгу о ВНС «Время выбрало» презентовали в Академии управления при Президенте Беларуси

16 декабря 2025 17:12
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О том, как создавалось Всебелорусское народное собрание и какой путь страна прошла за эти годы, раскрыто в книге «Время выбрало». Презентация издания прошла в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книгу о ВНС «Время выбрало» презентовали в Академии управления при Президенте Беларуси-2

Книга содержит основные моменты становления и развития белорусской государственности. Издание состоит из 448 страниц. Это уникальный проект издательских домов «Беларусь сегодня» и «Звязда». За время работы над книгой авторы подняли из архивов всю центральную периодику, изучили и систематизировали более 20 000 выпусков газет и журналов, многие из которых не представлены в электронном формате. 

Книгу о ВНС «Время выбрало» презентовали в Академии управления при Президенте Беларуси-4

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: 
В этой книге читатель увидит все: факты, комментарии экспертов, видна динамика развития общественно-политических процессов во всех противоречиях, во всех сложностях различных периодов.

Книгу о ВНС «Время выбрало» презентовали в Академии управления при Президенте Беларуси-6

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы хотели восстановить те эмоции, что переживали белорусы по ходу строительства нашего суверенного государства за последние 30 лет. Потому что мы, к сожалению или к радости, забываем плохое и хорошо запоминаем доброе и хорошее. Так вот, в этой книге собраны свидетельства той поры, как мы воспринимали события, которые происходят в нашей стране. Через страницы газет, в принципе, через довольно объективный источник информации. 

Изначально проект стартовал циклом из 16 газетных выпусков о непростом, но поступательном развитии нашей страны. И был приурочен ко Дню народного единства. Сейчас он доступен в книжном формате. Приобрести издание могут все желающие. 

# Всебелорусское народное собрание

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