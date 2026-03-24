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Новости по тегу #Год качества

Беларусь делает ставку на опережающие эталоны качества – Госстандарт
24 марта 2026 06:51

Беларусь делает ставку на опережающие эталоны качества – Госстандарт

На благоустройство населённых пунктов Минской области направят около 165 млн рублей
04 марта 2025 14:31

На благоустройство населённых пунктов Минской области направят около 165 млн рублей

Ламинат из Речицы экспортируют во многие страны! Как работает завод, который в своё время стал ноу-хау для Беларуси
28 февраля 2025 17:15

Ламинат из Речицы экспортируют во многие страны! Как работает завод, который в своё время стал ноу-хау для Беларуси

Почему сгущёнка из Рогачёва такая густая? Узнали секреты производства
28 февраля 2025 17:13

Почему сгущёнка из Рогачёва такая густая? Узнали секреты производства

848 стандартов и 3 национальных эталона разработали в Госстандарте в 2024 году
28 февраля 2025 17:11

848 стандартов и 3 национальных эталона разработали в Госстандарте в 2024 году

Только вручную – и никак иначе! Как создают «Каравай Придвинья», отмеченный Знаком качества
28 февраля 2025 16:50

Только вручную – и никак иначе! Как создают «Каравай Придвинья», отмеченный Знаком качества

С его подачи появился Знак качества в Беларуси! Рассказываем, кто этот мужчина
28 февраля 2025 15:01

С его подачи появился Знак качества в Беларуси! Рассказываем, кто этот мужчина

В Минюсте подвели итоги проделанной в Год качества работы
13 февраля 2025 11:46

В Минюсте подвели итоги проделанной в Год качества работы

Кто задаёт стандарты качества и как не отступать от них годами? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»
01 февраля 2025 08:47

Кто задаёт стандарты качества и как не отступать от них годами? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»

Лукашенко о выставке «Моя Беларусь»: меньше чем за месяц посетили более 300 тысяч человек
23 января 2025 18:17

Лукашенко о выставке «Моя Беларусь»: меньше чем за месяц посетили более 300 тысяч человек

Лукашенко: стремление к качеству должно стать образом мышления, национальным стилем белорусов
23 января 2025 17:49

Лукашенко: стремление к качеству должно стать образом мышления, национальным стилем белорусов

Лукашенко поблагодарил обладателей Знака качества: вы действительно герои сегодняшнего дня
23 января 2025 17:41

Лукашенко поблагодарил обладателей Знака качества: вы действительно герои сегодняшнего дня