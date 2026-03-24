Новости по тегу #Год качества

Пятилетка качества призвана укрепить позиции страны на международной арене.
Стоит задача навести порядок в каждом уголке центрального региона.
Место для новой производственной площадки «Гомельдрев» выбирал с учетом логистики – в сутки сюда поступает тысяча кубометров леса со всей страны.
Чтобы попасть в эти сине-белые баночки, молоко проходит производственный путь в 13 часов.
Белорусские эксперты также участвовали в разработке изменений к восьми техрегламентам ЕАЭС.
Приготовление теперь уже знаменитого темного каравая занимает более 20 часов. У готового изделия солидный вес – 2 килограмма 200 граммов.
В 2023 году он обратился с таким предложением к главе государства. Александр Лукашенко безусловно поддержал.
Ее результаты озвучили 13 февраля на итоговой коллегии ведомства.
Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье в 10 утра.
Если хотите увидеть все, что удостоено Знака качества – вам на выставку в Международный центр, которая еще до официального открытия бьет рекорды по посещаемости и упоминаниям в соцсетях.
«Объявленная пятилетка качества – очередная планка, очень высокая. Она не просто станет ориентиром для работы отраслей экономики, но коснется всех сфер и государства, и общества», – заявил Президент.
«Сегодня здесь присутствуют далеко не все, кто привел свой товар на вершину успеха, командного успеха. Он невозможен без грамотного управления и труда тех, кто создает на своем предприятии уникальный продукт», – отметил Президент.
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