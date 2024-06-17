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Аттестация, рецензия, собеседование. Рассказываем простым языком, как стать гидом в Минске

17 июня 2024 16:29
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Какие новые отпускные тренды развивают в нашей стране? Как проводят подготовку гидов? Кто в ответе за их информационную презентацию? Сколько звезд можно поставить туристической инфраструктуре? Неужели в Беларуси самый доступный летний отдых на постсоветском пространстве? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы вывести формулу успешной туриндустрии.

Кирилл Казаков, СТВ:
«Питер криминальный» – достаточно популярная экскурсия, которая 15 лет назад в Петербурге была раскручена. Понятное дело, это не то, что хочет показывать российское государство. Но люди приезжали, заказывали. У нас такая история может быть? Либо же только тексты, которые вы написали?

Аттестация, рецензия, собеседование. Рассказываем простым языком, как стать гидом в Минске-1

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:
Можете написать авторский текст экскурсии «Минск криминальный», прийти на аттестацию с контрольным текстом и технологической картой, как вы собираетесь – через Серебрянку, Чижовку, Шабаны – вести. Принести две рецензии, чтобы, желательно, серьезные люди со степенью посмотрели этот текст, дали свое мнение. И тогда комиссия может, как и с другими претендентами по нашим текстам, после прохождения письменного тестирования на знание истории, культуры, географии Беларуси выйти на устное собеседование.

Регулируется ли деятельность гидов и экскурсоводов в Беларуси – ответила Ирина Воронович (читайте далее).

# Туризм # общество # Дмитрий Морозов # Кирилл Казаков

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