Аттестация, рецензия, собеседование. Рассказываем простым языком, как стать гидом в Минске

Какие новые отпускные тренды развивают в нашей стране? Как проводят подготовку гидов? Кто в ответе за их информационную презентацию? Сколько звезд можно поставить туристической инфраструктуре? Неужели в Беларуси самый доступный летний отдых на постсоветском пространстве? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы вывести формулу успешной туриндустрии.

Кирилл Казаков, СТВ:

«Питер криминальный» – достаточно популярная экскурсия, которая 15 лет назад в Петербурге была раскручена. Понятное дело, это не то, что хочет показывать российское государство. Но люди приезжали, заказывали. У нас такая история может быть? Либо же только тексты, которые вы написали?