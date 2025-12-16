Литва может разрешить транзит белорусского калия в обмен на размещение в стране дополнительных военных США
Если белорусско-американский диалог демонстрирует положительную динамику, то ситуация в отношениях с нашими ближайшими европейскими соседями сложна и труднопредсказуема. Речь о Литве и действиях официального Вильнюса. Это то, что уже не первый месяц фигурирует в медиапространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом сценарий долгое время не менялся: Беларусь заявляла, что готова к переговорам по урегулированию проблемных моментов, Литва молчала. Изредка местные СМИ излагали отдельные мысли западных политиков, но официальных запросов и предложений о старте дипломатических переговоров не было.
И вот, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Накануне в литовских СМИ появилась информация о том, что Вильнюс готов вести переговоры по пограничному урегулированию на более высоком уровне – посла по особым поручениям.
Напомним, прежде все спорные вопросы литовская сторона предпочитала решать на так называемом техническом уровне. То есть без политических контактов, при участии, например, пограничных служб.
Западные СМИ ссылались на заявление министра иностранных дел Литвы. Однако, как сегодня заявили в белорусском МИДе, официального запроса от Вильнюса на организацию встречи с нашей стороной не поступало.
Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Беларусь последовательно и ответственно подходит к вопросу диалога и в очередной раз подтверждает свою открытость для консультаций на соответствующем уровне в целях обсуждения всего комплекса двусторонних проблем, включая пограничные. Напоминаем, что для этого существует прочная правовая основа: пункт 1.6 статьи 31 Договора о режиме белорусско-литовской государственной границы напрямую предписывает сторонам, не достигшим договоренности между пограничными уполномоченными, урегулировать разногласия на дипломатическом уровне. Подробности.
В нашем МИДе отметили эволюцию публичных заявлений литовской стороны, которая с категоричного отказа от любого политического диалога сменилась выражением готовности договариваться.
Как отмечают эксперты, причин несколько. Основная в том, что Вильнюс не оценил реальных последствий от закрытия границы. Руководство страны надеялось, что к этой провокации подключатся и ближайшие соседи, Польша, Эстония, но вышло иначе.
Учитывая, что в условиях милитаризации единственной отраслью, которая приносила реальный доход в бюджет, оставались логистика и транспорт, закрытие границы обернулось финансовой катастрофой. Сегодня о внутриполитическом кризисе в Литве говорят не как о чем-то грядущем. Кризис уже случился.
Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства «Baltnews»:
Для Литвы это перспективы падения правительства, рейтингов поддержки премьера, кабмина, ежечасно потеря очень больших денег. Был экспертный прогноз: если ситуацию литовцы протянут до года, это минус миллиард евро в условиях бюджетного дефицита, когда вся казна идет на войну или подготовку к войне, которую литовцы ожидают. Но это болезненный удар. Литовцы ударили не по Беларуси, а по своим гражданам, бизнесу и потенциальным налогам.
Почему из Вильнюса не видно реальных шагов к нормализации отношений? Потому что пойти навстречу для руководства означает признать свою ошибку и понести политическую ответственность. Учитывая, мягко говоря, унизительные социальные условия, которые сложились в Литве в последние годы, речь идет об отставке.
По этой же причине – страха потерять власть – руководство продолжает уповать на образ внешнего врага в лице Беларуси и России. Но, как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, народ не должен нести ответственность за действия политиков и с литовцами мы всегда можем договориться. Читайте здесь.
Возвращаясь к теме санкций, Вильнюс не намерен снимать ограничения с калийной отрасли нашей страны вслед за США. На неделе об этом писали местные СМИ со ссылкой на МИД Литвы. Впрочем, как сегодня заявил главный советник президента Литвы Дейвидас Матуленис, в случае, если Вашингтон захочет обсудить этот вопрос, Литва может просить об увеличении присутствия военных сил США на своей территории. Советник также назвал это прагматичным подходом.
Напомним, ЕС внес «Беларуськалий» в черные списки в 2022 году, тогда же Литва расторгла договор на транзит через порт Клайпеды, серьезное участие в создании инфраструктуры которого, к слову, также принимал «Беларуськалий». Затраченные средства нам никто не вернул. Напротив, от отдельных политических деятелей поступают предложения распродать белорусские активы, в том числе санаторий «Беларусь».
Впрочем, как отмечают эксперты, желающие купить, по сути, сворованные активы вряд ли найдутся. Напомним, в начале месяца Генпрокуратура России взыскала с Латвии 30 млрд рублей в ответ на изъятие «Дома Москвы» в Риге. Отметим, стоимость взысканного имущества в 160 раз превышает сумму, в которую Латвия намерена обратить украденное ею российское здание. Намек недвусмысленный, согласитесь.