Литва может разрешить транзит белорусского калия в обмен на размещение в стране дополнительных военных США

Если белорусско-американский диалог демонстрирует положительную динамику, то ситуация в отношениях с нашими ближайшими европейскими соседями сложна и труднопредсказуема. Речь о Литве и действиях официального Вильнюса. Это то, что уже не первый месяц фигурирует в медиапространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом сценарий долгое время не менялся: Беларусь заявляла, что готова к переговорам по урегулированию проблемных моментов, Литва молчала. Изредка местные СМИ излагали отдельные мысли западных политиков, но официальных запросов и предложений о старте дипломатических переговоров не было. И вот, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Накануне в литовских СМИ появилась информация о том, что Вильнюс готов вести переговоры по пограничному урегулированию на более высоком уровне – посла по особым поручениям. Напомним, прежде все спорные вопросы литовская сторона предпочитала решать на так называемом техническом уровне. То есть без политических контактов, при участии, например, пограничных служб. Западные СМИ ссылались на заявление министра иностранных дел Литвы. Однако, как сегодня заявили в белорусском МИДе, официального запроса от Вильнюса на организацию встречи с нашей стороной не поступало.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Беларусь последовательно и ответственно подходит к вопросу диалога и в очередной раз подтверждает свою открытость для консультаций на соответствующем уровне в целях обсуждения всего комплекса двусторонних проблем, включая пограничные. Напоминаем, что для этого существует прочная правовая основа: пункт 1.6 статьи 31 Договора о режиме белорусско-литовской государственной границы напрямую предписывает сторонам, не достигшим договоренности между пограничными уполномоченными, урегулировать разногласия на дипломатическом уровне. Подробности. В нашем МИДе отметили эволюцию публичных заявлений литовской стороны, которая с категоричного отказа от любого политического диалога сменилась выражением готовности договариваться. Как отмечают эксперты, причин несколько. Основная в том, что Вильнюс не оценил реальных последствий от закрытия границы. Руководство страны надеялось, что к этой провокации подключатся и ближайшие соседи, Польша, Эстония, но вышло иначе. Учитывая, что в условиях милитаризации единственной отраслью, которая приносила реальный доход в бюджет, оставались логистика и транспорт, закрытие границы обернулось финансовой катастрофой. Сегодня о внутриполитическом кризисе в Литве говорят не как о чем-то грядущем. Кризис уже случился.