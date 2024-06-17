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Каково управлять главным хором Белорусской православной церкви? Пообщались с регентом Виталием Соболевским

17 июня 2024 17:58
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Встретились в программе «Прикосновение к свету» на СТВ на хорах Свято-Духова кафедрального собора Минска с художественным руководителем, регентом Митрополичьего хора Виталием Соболевским.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Что вы чувствуете, когда поете и руководите хором за литургией?

Каково управлять главным хором Белорусской православной церкви? Пообщались с регентом Виталием Соболевским-1

Виталий Соболевский, регент Митрополичьего хора при Свято-Духовом соборе в Минске:
Огромнейшая ответственность, когда ты управляешь хором, тем более главным хором Белорусской православной церкви. Конечно же, чувствуешь радость, потому что ты приближаешься к Богу через музыку, через слово. Церковная музыка – это богословие в звуках. Когда ты творишь, дирижируешь, испытываешь счастье и радость.

Подробности в видеоматериале.

# Религия # общество # Олег Лепешенков # Виталий Соболевский

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