Каково управлять главным хором Белорусской православной церкви? Пообщались с регентом Виталием Соболевским

Виталий Соболевский, регент Митрополичьего хора при Свято-Духовом соборе в Минске:

Огромнейшая ответственность, когда ты управляешь хором, тем более главным хором Белорусской православной церкви. Конечно же, чувствуешь радость, потому что ты приближаешься к Богу через музыку, через слово. Церковная музыка – это богословие в звуках. Когда ты творишь, дирижируешь, испытываешь счастье и радость.

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