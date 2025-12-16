Беларусь намерена выйти на «крейсерскую скорость» в самолётостроении

Рост конкурентоспособности всего, что сделано в Беларуси, а еще ускорение технологического развития – вот основной тренд пятилетки качества и один из семи ключевых приоритетов программы соцэкономразвития страны до 2030 года, которая будет принята на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И здесь Беларусь вовсе не начинает с чистого листа, а основывается на прочной базе того, что создано за годы суверенитета. И вопрос не только в том, что мы вместе с независимостью получили в наследство мощный индустриальный комплекс и его не разрушили, а в том, что на его базе мы развиваем принципиально новые компетенции и создаем новые отрасли. Причем делаем это в период самого жесткого санкционного давления.

Давайте вспомним наш крупнейший проект с союзной Россией – Белорусская атомная станция. И это наглядная иллюстрация термина, который сегодня знает любой школьник, – «технологический суверенитет». Запуск БелАЭС позволил не только отказаться от импортной электроэнергии (сегодня ее производим с излишком), но и запустить новые тренды в других отраслях. Например, массовое строительство электродомов и развитие электротранспорта. На этом фоне мы впервые начали готовить собственных специалистов для атомной энергетики, и здесь впору говорить о зарождении национальной школы. А уникальный опыт, который приобрели наши эксперты, поможет при возведении уже третьего энергоблока БелАЭС. На 85-90 % на будущей стройке мы будем рассчитывать на собственные силы.

Добавим сюда и то, что белорусские специалисты со свежим опытом строительства атомной станции теперь востребованы на возведении подобных объектов за рубежом, например, в Венгрии. Интересуется нашим опытом и Казахстан. Но двигаемся дальше.

«Белорусское самолетостроение» – здесь в ближайшие годы мы намерены выйти на «крейсерскую скорость». Сразу три отечественных предприятия работают в кооперационном тандеме с российскими коллегами – здесь цитируем главу Администрации Президента. А к 29-30 году, как отметил Дмитрий Крутой, Беларусь планирует выйти и на первый отечественный гражданский самолет. В этом контексте, конечно, нельзя не вспомнить и производство легковых автомобилей. С конвейера под Жодино сошло уже более 100 тысяч машин отечественной марки. Этот масштабный проект удалось реализовать благодаря сотрудничеству с Китайской Народной Республикой.