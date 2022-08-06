Евгений Пустовой: «Страницу-то перевернули. Но некоторые ретивые сами пытаются снова её открыть»
Новости Беларуси. Отличие августа 2020-го от нынешнего. Тот был мятежный, этот – хлебный. А в мире по-прежнему неспокойно. И по-прежнему у наших границ. Беларусь стала действительно другой. Более закаленной. Авторское мнение Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
Это не для рекламы белорусского льна, это для визуализации смысловых посылов. Мол, кто действительно оказался в светлом и на светлой стороне. Можно говорить много, вспоминать долго. Я это люблю. Особенно нам с Азаренком. В преддверии-то 9 августа. Потому что именно в этой студии зародилась авторская журналистика. Не для рейтингов, а как реакция на разрушение нашей общей страны. Не все тогда оценили. Даже наши коллеги. Бунтовали. Под софитами, наверное, перегрелись. Тогда многие белорусы перегрелись. Понятно, столько времени на солнце гуляли. Да и к тому же гуляли для развлечений. Так боялись, что так развлекались. Понятно, особенно столичный бомонд. Ведь тогда был мертвый сезон и в гастрономическом, и в культурном плане. Ковид. Но не в этом суть. Суть в том, что вместо кода войны Беларусь живет кодом хлеба.
О нашем главном, в смысле Первом, и главном в жизни страны сквозь призму авторского взгляда. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
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Евгений Пустовой:
Жабруюць сейчас те, кто хотел перемен. Они хотели для Беларуси, а получили для себя. И Европы. Все очень связано. Просто мятежники забыли о пустых полках в 1990-е, американо-европейский кризис напомнил. И даже печенюшек больше от Байдена не дождешься. И в буквальном смысле устал заложник клана гегемонов. И в целом – обрезали финансирование. Началась драка за гранты.
Подробности в видеоматериале.
Евгений Пустовой:
Вот как получается. Лишь Азаренок и вспоминает дамочку без политического будущего. А у нашего Президента уже все мировые медиа интервью взяли. Ну и кто и что там о международном признании-то говорил?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете, когда ты знаешь свое место в этом мире и знаешь, какому давлению ты можешь быть подвергнут (а меня не только за это и мой народ подвергали давлению), ты всегда будешь смотреть по сторонам, на внешний фактор. И тебе никто внутри страны не позволит диктовать, как это думают: я диктую. Как это думают на Западе, что я диктую собственному народу. Да, жесткая дисциплина, порядок, требовательность к органам власти. Может быть, и на народе это как-то отражается. Но только я так хочу и так, считаю, действую, чтобы это было лучше для людей.
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