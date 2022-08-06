Евгений Пустовой: «Страницу-то перевернули. Но некоторые ретивые сами пытаются снова её открыть»

Новости Беларуси. Отличие августа 2020-го от нынешнего. Тот был мятежный, этот – хлебный. А в мире по-прежнему неспокойно. И по-прежнему у наших границ. Беларусь стала действительно другой. Более закаленной. Авторское мнение Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой:

Жабруюць сейчас те, кто хотел перемен. Они хотели для Беларуси, а получили для себя. И Европы. Все очень связано. Просто мятежники забыли о пустых полках в 1990-е, американо-европейский кризис напомнил. И даже печенюшек больше от Байдена не дождешься. И в буквальном смысле устал заложник клана гегемонов. И в целом – обрезали финансирование. Началась драка за гранты. Подробности в видеоматериале.

Евгений Пустовой:

Вот как получается. Лишь Азаренок и вспоминает дамочку без политического будущего. А у нашего Президента уже все мировые медиа интервью взяли. Ну и кто и что там о международном признании-то говорил?