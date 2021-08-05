Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Власти наглядно показали – силовики не готовились к противостоянию, не готовились к задержаниям, не хотели разгонов. Вечером 9 августа столичный ОМОН был в повседневном х/б.
Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Не были экипированы до конца, потому что надежда все-таки была на то, что где-то успокоятся.
Как всегда, на выборах – милиция.
Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:
На участках избирательных в белых рубашках.
Вячеслав Шелест, младший инспектор оперативно-дежурной службы Пинского ГОВД:
Все такие аккуратные, культурные.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это праздник для страны – выбирается Президент.
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Конечно, белая рубашка у милиционеров и все-все-все, что должно быть в этот праздничный день, было соблюдено однозначно.
Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:
Мы несли службу на избирательных участках в белых рубашках. И сразу с избирательных участков им пришлось идти на площадь – охранять общественный порядок.
Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Настроение и серьезность происходящего были уже давно не белыми.
Пройдет два-три часа, и эти белоснежные рубашки будут напоминать цветовую гамму символов протестов. Форма будет испачкана кровью сотрудников милиции.
Александр Васильцов, сотрудник ГАИ Будо-Кошелевского РОВД:
С избирательных участков сразу поехали оказывать помощь в обеспечении общественного порядка.
Агония цветной революции охватила Беларусь.
Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
Когда мы услышали станцию, крик: «Все ко мне! Камни!» – возник определенный шок.
Александр Барсуков, заместитель министра МВД Беларуси (10.11.2017 – 29.10.2020):
Это не одна разведка мира работала, это не просто мирные демонстрации какие-то, это блицкриг.
Наталья Эйсмонт: 9 августа Президент был в стандартном рабочем графике – проголосовал и уехал дальше работать. Подробнее здесь.