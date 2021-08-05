Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Власти наглядно показали – силовики не готовились к противостоянию, не готовились к задержаниям, не хотели разгонов. Вечером 9 августа столичный ОМОН был в повседневном х/б.

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Не были экипированы до конца, потому что надежда все-таки была на то, что где-то успокоятся. Как всегда, на выборах – милиция.

Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:

На участках избирательных в белых рубашках.

Вячеслав Шелест, младший инспектор оперативно-дежурной службы Пинского ГОВД:

Все такие аккуратные, культурные.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Это праздник для страны – выбирается Президент.

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:

Конечно, белая рубашка у милиционеров и все-все-все, что должно быть в этот праздничный день, было соблюдено однозначно.

Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:

Мы несли службу на избирательных участках в белых рубашках. И сразу с избирательных участков им пришлось идти на площадь – охранять общественный порядок.

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):

Настроение и серьезность происходящего были уже давно не белыми.

Пройдет два-три часа, и эти белоснежные рубашки будут напоминать цветовую гамму символов протестов. Форма будет испачкана кровью сотрудников милиции.

Александр Васильцов, сотрудник ГАИ Будо-Кошелевского РОВД:

С избирательных участков сразу поехали оказывать помощь в обеспечении общественного порядка. Агония цветной революции охватила Беларусь.

Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:

Когда мы услышали станцию, крик: «Все ко мне! Камни!» – возник определенный шок.