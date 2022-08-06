Погода в Беларуси на вторую неделю августа: жара пойдёт на спад, осадков не предвидится

Жаркое лето вернулось в наши края. Появилась надежда, что еще удастся насладиться купальным сезоном. Осень близится, но лето тем временем продолжается. Каким же оно будет на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус» .

По прогнозам синоптиков, с понедельника, 8 августа, будет отмечен температурный спад. Погода сохранится относительно теплая, однако жара спадет. Средняя температура воздуха по стране составит +21...+24 °C днем и до +15 °C в ночное время суток. Значительных осадков не предвидится. С середины недели столбик термометра поднимется на 2 градуса. Такая погода сохранится вплоть до выходных.

В Мадриде +37°С, в Москве +28°С. О погоде в Европе на неделю с 8 по 14 августа читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.