Радиолокационная разведка. Кто и как охраняет воздушное пространство Беларуси?

Новости Беларуси. 49-я радиотехническая бригада отмечает 90-летие. Одно из старейших воинских соединений сегодня несет охрану воздушного пространства на самых ответственных направлениях и базируется сразу в пяти областях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В расположении бригады в Мачулищах 6 августа состоялись торжественный митинг и награждение лучших военнослужащих. Вспомнить свои боевые будни собрались ветераны, служившие в части в разные годы. О службе хранителей неба в репортаже Яны Шипко.

Сегодня радиотехники 49-ки – наследники Гомельского батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи. Он был создан еще в 1932-м. Особую роль сыграл во время Великой Отечественной. 22 июня 1941-го наблюдательные посты уже в 03:20 передали информацию о нарушении границы фашистскими самолетами. А за годы войны обнаружили 13 тысяч воздушных целей.

Вячеслав Осмоловский, командующий 2-й отдельной армией ПВО (1987-1992):

Воюют летчики, воюют ракетчики, а радиотехнические войска сидят в кабинках, в духоте, в тесноте, наблюдают за экранами, но это глаза и уши тех людей, которые потом применяют оружие. Это очень тяжелый, но глубокоуважаемый труд. Их еще называют чернорабочими, недаром у них канты на форме черненькие. У летчиков – голубые, у ракетчиков – красные, у них – черные. Чернорабочие. За 90 лет системы обнаружения эволюционировали от биноклей, позже громоздких радаров до комплексов, которые можно развернуть за считаные минуты. Одно осталось неизменным – мирное небо над головой для военных радиотехников не просто красивые слова.

Сергей Дамарацкий, командир 49-й радиотехнической бригады:

Особенность нашей бригады состоит в том, что сейчас, в мирное время, мы выполняем именно боевые задачи. Наша бригада (100 % личного состава) несет боевое дежурство. Фактически наша бригада является хранителем неба, мы являемся «глазами» военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Поэтому, зная те задачи, которые перед нами стоят, мы с гордостью и честью их выполняем. И я уверяю вас, что ни один воздушный объект не пройдет мимо глаз наших операторов. За свою службу Валерий Леонидович поездил по всему Советскому Союзу. В 1989-м попал к белорусским радиотехникам. Системы обнаружения и в то время тут использовались самые передовые и требовали особого мастерства операторов.

Валерий Филиппов:

На то время было нормально, считалось передовой, АСУ и все. Поэтому уже тогда появились, в 1980-х годах. Много учений, много тревог, чуть что, какое нарушение (граница, самолет-разведчик), сразу по тревоге поднимают. Учения – тоже казарменное положение.

Сегодня поближе познакомиться с новыми технологиями радиотехнических войск могли будущие защитники. Кабина, которую наводнили ребятишки, предназначена для командования. В режиме реального времени сюда стекается информация о воздушной обстановке и проводятся оперативно-тактические расчеты.

Алексей Ведьгун, начальник радиолокационной системы 49-й радиотехнической бригады:

Маневренная радиолокационная станция «Восток 3D» является на данное время самой новейшей нашей станцией. Ее отличительные черты – это то, что она надежная, мобильная и высокопроходимая. Время свертывания станции – не более восьми минут. После восьми минут мы уже готовы выдвинуться в назначенный пункт. Обнаружение данным радиолокационным комплексом обеспечивает обнаружение воздушного объекта на дальности 400 километров.

А это уже то самое «всевидящее око» радиотехников. Высокотехнологичное соединение вносит особый вклад в безопасность страны. Наряду с оснащением современной техникой, очень важна подготовка специалистов высокого класса.

Игорь Голуб, командующий ВВС и ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Мы стараемся прежде всего осуществлять отбор тех молодых людей, которые будут проходить службу в радиотехнических войсках, тех курсантов, которые будут обучаться в Военной академии, будущих курсантов, и постоянная боевая учеба и учеба в повседневной деятельности.