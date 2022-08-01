Лукашенко: сохраняя независимость, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать даже унитарные государства

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 августа принял ряд кадровых решений. На высокие государственные должности назначены хорошо известные управленцы. Они будут заниматься привычной для них работой, но уже в новом качестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Это родное, дружественное нам государство». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом в России. Подробнее здесь.
Как только говорим, что интеграция, обновление экономических треков сотрудничества – это залог улучшения качества жизни белорусов, оппоненты парируют: это потеря независимости. Нет. Это экономическая целесообразность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Суверенитет и независимость Беларуси (о чем так много говорят и подкидывают нам эти идеи с Запада, что мы чуть ли не теряем суверенитет и независимость нашей страны, сотрудничая с Россией), хочу прямо сказать вам как будущему представителю не только Президента нашей страны в России: суверенитет и независимость нашего государства – вещи постоянные. Это даже не обсуждается. Хочу в третий раз публично заявить. Мы достаточно умные люди. И в России Президент абсолютно вменяемый и понимающий, в каком направлении мы должны двигаться. Поэтому, сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеративные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства.