Лукашенко: сохраняя независимость, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать даже унитарные государства

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Суверенитет и независимость Беларуси (о чем так много говорят и подкидывают нам эти идеи с Запада, что мы чуть ли не теряем суверенитет и независимость нашей страны, сотрудничая с Россией), хочу прямо сказать вам как будущему представителю не только Президента нашей страны в России: суверенитет и независимость нашего государства – вещи постоянные. Это даже не обсуждается. Хочу в третий раз публично заявить. Мы достаточно умные люди. И в России Президент абсолютно вменяемый и понимающий, в каком направлении мы должны двигаться. Поэтому, сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеративные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства.