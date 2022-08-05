Лукашенко в Поставах: «Заставь работать всех! Война же хуже, чем жестокая дисциплина»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район.

Едва ли кто-то ожидал, что встреча 5 августа с Президентом начнется именно так и безоблачное жаркое утро для ответственных лиц станет, мягко говоря, хмурым. Вы же понимаете, что дело здесь не в эстетике? Особенно, что касается Витебской области, где в силу особенности земель ставку делают на животноводство. Где, как и во всей стране (а может, и сильнее) пытаются бороться с падежом скота, а игнорируют базу – качество питания.

Как корова, которая ест грязь, может выносить здорового и жизнеспособного теленка, как она может выжить сама и какого качества будет молоко? То же касается и условий содержания животных. Если их нет, то нет и результата и прибыли.

Впрочем, идентичные подходы и к другим сферам АПК. И особенно к вопросам уборочной кампании. Вы же не думали, что Президент обойдет их стороной? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда ты уберешь?

Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома:

На сегодня мы убираем где-то до 5 %, 4,5-5 % в день. Нам надо еще 20 дней.