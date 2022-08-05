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Лукашенко в Поставах: «Заставь работать всех! Война же хуже, чем жестокая дисциплина»

05 августа 2022 17:06
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район.  

Лукашенко в Поставах: «Заставь работать всех! Война же хуже, чем жестокая дисциплина»-1

Едва ли кто-то ожидал, что встреча 5 августа с Президентом начнется именно так и безоблачное жаркое утро для ответственных лиц станет, мягко говоря, хмурым. Вы же понимаете, что дело здесь не в эстетике? Особенно, что касается Витебской области, где в силу особенности земель ставку делают на животноводство. Где, как и во всей стране (а может, и сильнее) пытаются бороться с падежом скота, а игнорируют базу – качество питания.  

Лукашенко в Поставах: «Заставь работать всех! Война же хуже, чем жестокая дисциплина»-4

Как корова, которая ест грязь, может выносить здорового и жизнеспособного теленка, как она может выжить сама и какого качества будет молоко? То же касается и условий содержания животных. Если их нет, то нет и результата и прибыли.  

Лукашенко в Поставах: «Заставь работать всех! Война же хуже, чем жестокая дисциплина»-7

Впрочем, идентичные подходы и к другим сферам АПК. И особенно к вопросам уборочной кампании. Вы же не думали, что Президент обойдет их стороной?  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Когда ты уберешь?  

Лукашенко в Поставах: «Заставь работать всех! Война же хуже, чем жестокая дисциплина»-10

Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома:  
На сегодня мы убираем где-то до 5 %, 4,5-5 % в день. Нам надо еще 20 дней.  

Лукашенко в Поставах: «Заставь работать всех! Война же хуже, чем жестокая дисциплина»-13

Александр Лукашенко:  
Надо просто до конца августа убрать. Железная дисциплина – публично говорю тебе. Милиция, армия – заставь работать всех! Война же хуже, чем жестокая дисциплина. Война не начинается абы с чего. Война начинается тогда, когда мы нюх теряем и перестаем работать. Зачем врать? Кому мы врем? Нам не надо никуда ехать, отчитываться. Нам надо быть просто честными друг перед другом, потому что завтра на земле вылезет. Надо мобилизоваться. Не ждите, что высохнет на поле.  

Александр Лукашенко: «В страду выходных не бывает, дорог каждый день, каждый час. Надо убрать качественно и в срок» – подробности.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Сергей Чепик # Алена Сырова # Фотофакт

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