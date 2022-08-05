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«Алёна, всех построить, ты – первая». Лукашенко пригласил журналистов попробовать поставские сыры

05 августа 2022 17:47
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Молоко с этого комплекса в том числе отправляется на местный Поставский молокозавод. Здесь производят сыры и масло, обрабатывая в сутки более 240 тонн молока сырья, большая часть его местного разлива. Сырьевые зоны в действии.  

«Алёна, всех построить, ты – первая». Лукашенко пригласил журналистов попробовать поставские сыры-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
– Сбыт нормальный по сырам?  
– У нас продается практически все. Даже не могли обеспечить заявки, которые поступают.  
– То есть проблем со сбытом нет?  
– Нет. Последний месяц рентабельность сыров составила 44 %.  
– Хорошо.  

«Алёна, всех построить, ты – первая». Лукашенко пригласил журналистов попробовать поставские сыры-4

Президенту проводят экскурсию, главный технолог подробно рассказывает и показывает весь процесс. Вот сырные реки текут в соляной бассейн, вот те, что отправятся на чеддеризацию. Вот уже готовые «Чеддер», «Маасдам», «Российский» и «Пармезан» дозревают.  

«Алёна, всех построить, ты – первая». Лукашенко пригласил журналистов попробовать поставские сыры-7

Это наши новинки. Сыр во французских традициях и «Пекорино» с итальянскими нотками.  

Александр Лукашенко:   
А в чем суть сыра этого?  
– Эти сыры созревают в латексе, в полимерном покрытии. Они пропускают влагу, в отличие от пленок полиэтиленовых, и позволяют добиться другой консистенции. Более плотной.  

«Алёна, всех построить, ты – первая». Лукашенко пригласил журналистов попробовать поставские сыры-10

Александр Лукашенко:   
Мой тебе совет. Если журналисты голодные – реклама пропала. Поэтому пускай становятся и едят. Они хорошо пропиарят нашу продукцию. Видишь, все можем сделать. Так, Алена, всех построить, ты – первая, и пошли. Чтобы попробовали, потом мне скажете.  

Едва ли журналистская реклама перебьет ту, что на высшем уровне. Но у всех, кто попробовал – возник вопрос, а где купить эти продукты? Если в своей стране с трудом можем отыскать их, то что говорить о тех, кто за ее пределами. А между тем, это больше чем заработок.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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