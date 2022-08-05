«Алёна, всех построить, ты – первая». Лукашенко пригласил журналистов попробовать поставские сыры
Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молоко с этого комплекса в том числе отправляется на местный Поставский молокозавод. Здесь производят сыры и масло, обрабатывая в сутки более 240 тонн молока сырья, большая часть его местного разлива. Сырьевые зоны в действии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Сбыт нормальный по сырам?
– У нас продается практически все. Даже не могли обеспечить заявки, которые поступают.
– То есть проблем со сбытом нет?
– Нет. Последний месяц рентабельность сыров составила 44 %.
– Хорошо.
Президенту проводят экскурсию, главный технолог подробно рассказывает и показывает весь процесс. Вот сырные реки текут в соляной бассейн, вот те, что отправятся на чеддеризацию. Вот уже готовые «Чеддер», «Маасдам», «Российский» и «Пармезан» дозревают.
Это наши новинки. Сыр во французских традициях и «Пекорино» с итальянскими нотками.
Александр Лукашенко:
А в чем суть сыра этого?
– Эти сыры созревают в латексе, в полимерном покрытии. Они пропускают влагу, в отличие от пленок полиэтиленовых, и позволяют добиться другой консистенции. Более плотной.
Александр Лукашенко:
Мой тебе совет. Если журналисты голодные – реклама пропала. Поэтому пускай становятся и едят. Они хорошо пропиарят нашу продукцию. Видишь, все можем сделать. Так, Алена, всех построить, ты – первая, и пошли. Чтобы попробовали, потом мне скажете.
Едва ли журналистская реклама перебьет ту, что на высшем уровне. Но у всех, кто попробовал – возник вопрос, а где купить эти продукты? Если в своей стране с трудом можем отыскать их, то что говорить о тех, кто за ее пределами. А между тем, это больше чем заработок.
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