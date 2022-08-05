«Алёна, всех построить, ты – первая». Лукашенко пригласил журналистов попробовать поставские сыры

Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молоко с этого комплекса в том числе отправляется на местный Поставский молокозавод. Здесь производят сыры и масло, обрабатывая в сутки более 240 тонн молока сырья, большая часть его местного разлива. Сырьевые зоны в действии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Сбыт нормальный по сырам?

– У нас продается практически все. Даже не могли обеспечить заявки, которые поступают.

– То есть проблем со сбытом нет?

– Нет. Последний месяц рентабельность сыров составила 44 %.

– Хорошо.

Президенту проводят экскурсию, главный технолог подробно рассказывает и показывает весь процесс. Вот сырные реки текут в соляной бассейн, вот те, что отправятся на чеддеризацию. Вот уже готовые «Чеддер», «Маасдам», «Российский» и «Пармезан» дозревают.