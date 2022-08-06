Какому святому молиться от болезней и когда ни в коем случае нельзя меняться? Народные приметы, которые стоит знать

К гадалке не ходи. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 8 августа – Ермолаев день. На Руси на Ермолая, как правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву, рассказали в программе «Плюс-минус» . «Ермолай – хлеб прибирай», – говорили они. Начинался ранний сбор яблок, однако есть их еще было нельзя – нужно было дождаться Яблочного Спаса.

9 августа – Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный. На Руси святому Пантелеймону, которого иногда называли еще Палием, молились об излечении от болезней. В его праздник знахари ходили за травами, рвали их с особыми заговорами и обрядами. В то же время этот день считался несчастливым. Говорили: «Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб».

10 августа. Прохоры – Пармены. Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены – не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается.

11 августа – Калинник. Калинниками на Руси называли пироги с калиной. Также калинниками называли утренние морозы, которые уже случались в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях.