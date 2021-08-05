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Начальник Пинского ГОВД о протестах: 60% – это зеваки, которым интересно, что будет

05 августа 2021 15:53
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Начальник Пинского ГОВД о протестах: 60% – это зеваки, которым интересно, что будет-1

Искры уличного хаоса «ветер перемен» от избирательных участков несет в центр столицы. 

Начальник Пинского ГОВД о протестах: 60% – это зеваки, которым интересно, что будет-3

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это был десятый час. 21:20, может быть 21:30 – уже неслись молодчики разъяренные, кричали «Жыве Беларусь». Еще никто не знал, кто победил, какие подсчеты, какое количество проголосовало, за кого проголосовало. Абсолютно не были известны результаты выборов, а люди уже были недовольны чем-то. Это говорит о том, что это была заранее спланированная акция на разрушение нашей страны.

Начальник Пинского ГОВД о протестах: 60% – это зеваки, которым интересно, что будет-5

Ольга Шпилевская, директор национального представительства телекомпании «МИР» в Беларуси:
Под колеса автомобилей бросались возбужденные молодые ребята.

Начальник Пинского ГОВД о протестах: 60% – это зеваки, которым интересно, что будет-7

Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
Молодой человек, он реально с этим флагом БЧБ вышел на дорогу и развернул его у себя на спине. Он шел на нас, на машину.

В Пинске в милицию уже летят колья.

Начальник Пинского ГОВД о протестах: 60% – это зеваки, которым интересно, что будет-9

Игорь Брилевич, председатель Пинского райисполкома:
Очевидно, что данное мероприятие готовилось заранее. Очень много было приезжих, очень много прибыло людей извне, из других регионов. Была предпринята попытка жесткого, силового захвата органов власти.

Начальник Пинского ГОВД о протестах: 60% – это зеваки, которым интересно, что будет-11

Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:
Дошло примерно от тысячи до полутора тысяч людей. Если считать, что 60 % – это зеваки, люди, которым интересно, что будет, то есть активных, впереди скандирующих, имеющих штандарты определенных цветов, было достаточное количество. «Все, выборы сфальсифицированы, поэтому давайте просто поговорим, как вы передадите нам власть».

Начальник Пинского ГОВД о протестах: 60% – это зеваки, которым интересно, что будет-13

Выход один – держать местный исполком, там считают голоса. Внутри учителя, врачи, молодые и пожилые, женщины, а некоторые пришли даже с детьми. Держать мизерным количеством милиционеров. Некоторые уже пострадали. 

Начальник Пинского ГОВД о протестах: 60% – это зеваки, которым интересно, что будет-15

Вячеслав Шелест, младший инспектор оперативно-дежурной службы Пинского ГОВД:
Шло в ход все – шли камни, летели бутылки и пластмассовые, и стеклянные, вырывали из лавочек доски, били досками. Вплоть до того, что летели даже цветы. Кто-то из толпы кинул прямо на ногу мне мусорную урну железную.

Милиция Пинска предлагает выдвинуть из толпы парламентеров. Сложно было найти трезвых. 

Начальник Пинского ГОВД о протестах: 60% – это зеваки, которым интересно, что будет-17

Дмитрий Коровяковский:
Поговорите. А поговорить пытались все, а это значит никто, это толпа, рев толпы. То, что я слышал из передних рядов, это просто запах алкоголя. Здесь женщины сидят, вот, пожилые, молодые, старые. Мужчины. Ну, это ваши учителя, врачи, сельхозработники. Это те, кто обеспечивал выборы вот в эти дни, честно работая.

Начальник Пинского ГОВД о протестах: 60% – это зеваки, которым интересно, что будет-19

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий: 
Они и говорили, что просто так это не закончится. Допустим. Но предположить, во что выльются эти действия… Нет, я не допускала.

Начальник Жлобинского РОВД: трижды судимый уговаривал меня как начальника милиции сложить щиты и сдать город (подробнее здесь).

# Массовые беспорядки # общество # Наталья Кочанова # Ольга Шпилевская # Елена Ефимович # Игорь Брилевич # Дмитрий Коровяковский # Вячеслав Шелест # Екатерина Есеева # Фотофакт

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