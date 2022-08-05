«Надо тебе милиция – бросим сюда все силы». Лукашенко жёстко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой темы глава государства начал свою рабочую поездку в Поставский район.

Президент не единожды обращал внимание специалистов на вопрос с падежом скота. Нередко причиной гибели становится недолжный уход за животными и, в частности, некачественная кормовая составляющая. Потери должны быть минимизированы, как, собственно, и бесхозяйственный подход на местах, ведь государство вкладывает немалые ресурсы в решение этой проблемы. Потому профильному министру – личное предупреждение от главы государства о персональной ответственности за качество кормов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Если только Комитет госконтроля мне доложит, что ты гнильем кормишь скот в стране, персонально ответишь головой. Ты видел эти ямы, которые заглубленными остались еще у нас? Не траншеи для сенажа и силоса, а ямы, заглубленные в землю. Туда положили в июне месяце сенаж (уже есть эта информация). И что произошло? После дождей все туда затекло – жижа. И что из этого корма получается? Ты врач, ветеринарный врач, ты животновод, головой ответишь за это.

А ты смотри и контролируй. Мы что, хотим скот угробить? И потом будем ахать, охать, что у нас падеж бешеный. Значит, а ты отвечаешь за Витебскую область, чтобы была железная дисциплина. Надо тебе армия – подключим армию. Надо тебе милиция – бросим сюда все силы. Разбестились до крайности! Ни одного трактора на поле нет. Валки соломы лежат там, где никто никогда их вывозить с того поля не будет. Почему не измельчили, не рассыпали по полю и не запахали? Ну это же элементарно!

Все по стойке смирно стоим, делаем вид, что мы красиво работаем. Эта работа никому не нужна.