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Александр Лукашенко: за нами Беларусь – чистая и светлая. Она наша, она любимая. А любимую не отдают

04 августа 2020 20:33
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Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса, ведь обозначены приоритеты развития страны в ключевых сферах.

Александр Лукашенко: за нами Беларусь – чистая и светлая. Она наша, она любимая. А любимую не отдают-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они – люди в погонах – вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века.

Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям.

За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она – наша, она любимая. А любимую не отдают.

Александр Лукашенко: за нами Беларусь – чистая и светлая. Она наша, она любимая. А любимую не отдают-3
Александр Лукашенко: за нами Беларусь – чистая и светлая. Она наша, она любимая. А любимую не отдают-4

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Александр Лукашенко

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