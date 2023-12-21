Лукашенко прокомментировал отчёт о регулировании цен: «Ничего не случилось – работаем нормально»

С нового года должна быть четкая и понятная система регулирования цен. Пожалуй, это главный результат сегодняшнего совещания во Дворце Независимости. Обсуждался вопрос, который касается всех и каждого, и это поистине вопрос справедливости, подчеркнул Президент. Система регулирования ценообразования и контроля за ней – Александр Лукашенко не раз обращался к этой теме. Сегодня, 21 декабря, к ней вернулись вновь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: с 6 октября запрещается всякий рост цен.

Вспомните, когда проводили то совещание, очень многие называли его итоги излишне жесткими и опрометчивыми. Но сегодня, когда все и всех время расставило по местам, уже совершенно другое мнение. Лукашенко: экономику не обманешь – если заморозить цену, где нельзя, завтра исчезнет товар! Первый вице-премьер тогда, в октябре 2022 года, был в числе тех, кто со скепсисом относился к трудновыполнимому рискованному поручению: рыночная экономика, макроуровень, микроуровень – уверены, многие помнят детали того диалога. Что говорить об оппонентах, которые потирали ладоши в ожидании краха, сулили возврат в талонные времена. Тем символичнее, что именно Николай Снопков сегодня озвучивал видимый эффект от принятых решений.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

По итогам 11 месяцев розничный товарооборот вырос на 108,2 %. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть люди больше стали ходить в магазины и больше покупать – вот главный результат. Николай Снопков:

Как и ожидалось, прибыль от реализации продукции в торговле упала, но это и не могло быть иначе, поскольку мы контролировали надбавки. Из 714 организаций, учитываемых Белстатом за 10 месяцев, 137 оказались убыточными, причем 105 из них сформировали свой убыток за счет текущей деятельности. Александр Лукашенко:

Ты так это сказал, как бы между прочим. Сколько убыточных? Николай Снопков:

137. Александр Лукашенко:

Из миллиона? Николай Снопков:

Практически да.

Александр Лукашенко:

То есть из миллиона предприятий сотня убыточных! Я образно говорю. Николай Снопков:

Я хотел сделать вывод о том, что в этой ситуации основная масса предприятий торговли демонстрирует финансовую устойчивость, несмотря на то, что снизили мы надбавку. Александр Лукашенко:

Что касается их прибыли, да не волнуйтесь вы за прибыль в торговле! Ну, чуть меньше они заплатили налогов в бюджет, но, по-моему, с бюджетом справляемся. Николай Снопков:

Более чем. Профицит. Александр Лукашенко:

Не надо об этом говорить – «более чем». Молодцы. Там, где хорошо, там хорошо. А то наши там схватятся бедные беглые, плакаться начнут, что у них денег нет, а здесь деньги есть. Поэтому страхи, а которых мы когда-то говорили, и ты меня через раз предупреждал: ай-ай-ай. Ничего не случилось – работаем нормально. Николай Снопков:

Александр Григорьевич, и вы предупреждали, чтобы мы аккуратно шли по этому пути и балансировали ситуацию… Александр Лукашенко:

Поэтому я и не говорю, чтобы мы замораживали. Я даже не говорю о сдерживании, я говорю о регулировании.