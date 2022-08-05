Поджоги, методички и личные обиды змагаров. Что Тихановская рассказала Азарёнку спустя два года после августа 2020-го?

Новости Беларуси. Финансирование беспорядков, боевики и террористические преступления. Об этом и многом другом наш политический обозреватель Григорий Азаренок спросил у так называемого лидера беглых Светланы Тихановской, в девичестве Пилипчук.
Рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Здравствуйте.
Светлана Тихановская:
Здравствуйте, Григорий.
Григорий Азаренок:
Я могу задать вам вопросы?
Светлана Тихановская:
Можете. Если вы пришли с вопросами, предложениями – все что угодно.
Григорий Азаренок:
Вам часто задают вопросы по поводу вашего последнего дня пребывания в Беларуси до отъезда. То, что рассказывал избранный Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко по поводу 15 тысяч долларов. Вы никогда не отвечаете, говорите: потом-потом. Так все-таки, может, пришло время, тем более этого требуют и многие ваши бывшие паплечнікі, соратники, которые, правда, готовы вас уже и разорвать.
Светлана Тихановская:
Я очень сомневаюсь, что меня готов кто-то разорвать, мы слушаем Валерия Вильямовича. Из тех наших соратников не бывших мы тоже слушаем, не волнуйтесь. Если вы в таких близких отношениях с нелегитимным Александром Григорьевичем Лукашенко, то спросите у него, как дело было.
«Расскажу всю историю позже, после перемен»
Григорий Азаренок:
Он рассказывал, но интересен ваш рассказ, вы же всегда избегаете вашего вопроса.
Светлана Тихановская:
Я не избегаю, я говорю, что расскажу всю историю позже, после перемен. Если это кого-то подвигнет на дальнейшую борьбу, то, пожалуйста.
Григорий Азаренок:
Хорошо. Зимой 2021 года вы сказали: перамены, перамога и так далее придут весной 2021 года. Благодаря этому очень многие люди совершили жизненные ошибки и сейчас оказались в заключении и, поверьте, очень-очень плохо о вас отзываются. Зачем вы обманывали людей? Какая перамога должна была прийти весной?
Светлана Тихановская:
Вообще, победа белорусов наступила 9 августа, но, к сожалению, мы недооценили жестокость режима, который готов был рвать.
Григорий Азаренок:
Если победа наступила 9 августа, почему вы зимой говорили, что она придет весной.
Светлана Тихановская:
Потому что нам пришлось эту победу отстаивать. И нам тогда казалось, что силовики Беларуси понимают, какой террор производят в Беларуси, что наши номенклатурщики понимают, что ситуация дестабилизируется, что с таким правительством, таким нелегитимным режимом будущего у нашей страны нет.
Григорий Азаренок:
А что-то кроме штампов и того, что вы говорили много раз? Все-таки вы зимой произнесли слова и весной людей посадили за то, что они выходили на массовые беспорядки, перекрывали дороги, постили экстремистские материалы. Вы за это чувствуете какую-то ответственность. Если бы вы не произносили, то ничего бы этого не было.
Светлана Тихановская:
Люди выходили на мирные протесты, начиная с августа 2020 года. Все было согласно законодательству.
Григорий Азаренок:
На дорогу выходили согласно законодательству? Вы подавали заявку на митинг 9 августа? Какому законодательству?
Светлана Тихановская:
Люди имеют право высказывать свое мнение.
Григорий Азаренок:
По закону. Правильно? Вы подавали заявку на 9, 10 августа? Вы видели кадры с коктейлями Молотова, с камнями, с инструкциями?
Светлана Тихановская:
Со стороны силовиков видели.
Григорий Азаренок:
Коктейли Молотова со стороны силовиков?
Светлана Тихановская:
Даже круче. Светошумовые гранаты, избиения белорусских людей. Какая жесть творилась в тюрьмах, тысячи политзаключенных – мы это все видим.
Григорий Азаренок:
В экстремистских Telegram-каналах были опубликованы инструкции за несколько недель до выборов были опубликованы инструкции сцепок, драк с милицией, как правильно их бить и так далее. Почему вы, кандидат, не осудили это, не сказали: нет-нет, мы ничего этого делать не будем, мы пойдем на Бангалор и подадим заявку. Вы сами подставили людей на насилие.
Светлана Тихановская:
Я не подставляла людей на насилие, оно было только со стороны действующих силовиков.
Григорий Азаренок:
Николай Дедок, Николай Автухович не поджигали зданий РУВД, судов, Следственного комитета? Вы это поддерживаете?
Светлана Тихановская:
Пожалуйста, подробнее, здания каких судов и Следственного комитета?
«Белорусы выходили на мирные протесты». О сожжённых зданиях и беспорядках на улицах
Григорий Азаренок:
Был подожжен дом милиционера в Волковысске, дача. Это сделала группа Николая Автуховича. Вы это поддерживаете?
Светлана Тихановская:
Вы можете мне рассказывать о всех политзаключенных и навешивать им любые обвинения, но мы понимаем, что белорусы выходили на мирные протесты.
Григорий Азаренок:
То есть дом в Волковысске не был сожжен.
Светлана Тихановская:
Я о таком случае не знаю.
Григорий Азаренок:
Не знаете. Хорошо. В Смолевичах здание судмедэкспертизы Дедком не было подожжено?
Светлана Тихановская:
Не знаю о таком случае.
Григорий Азаренок:
Не знаете? Вы говорите «политзаключенные», но ничего не знаете. Вы не знаете, что случилось в последний день, а может уже не помните и так далее. А зачем вы так Скиндерева, друга вашего мужа, опрокинули? Он недавно подробно рассказал, как вы его задвинули на задний план и Франак Винцукович по нему протоптался по полной программе?
Светлана Тихановская:
Имя скажите?
Григорий Азаренок:
Бизнесмен из Витебска Скиндерев, имя я уже так плохо помню. В вас, змагарах, разбираться надо долго. Вы у него ночевали в июле 2020 года в Витебске. Он друг вашего мужа. Неужели не помните?
Светлана Тихановская:
Я знаю, о ком вы, а в чем вопрос?
Григорий Азаренок:
Он недавно рассказал, как офис и вы его кинули. Не стыдно? Все таки друг мужа, а муж сидит.
Светлана Тихановская:
Это неправда, мы приглашали Дмитрия Скиндерева.
Григорий Азаренок:
То есть он врет?
Светлана Тихановская:
Он с нами, в офисе, взял себе направление и работает.
Григорий Азаренок:
То есть, что он сейчас рассказал Болкунцу, он врет?
Светлана Тихановская:
Это его виденье.
Григорий Азаренок:
А почему вы зарегистрированы как типография?
Светлана Тихановская:
Кто «мы»?
Григорий Азаренок:
Ваш офис. Недавно Валерий Вильямович и другие документы выкладывали, что вы зарегистрированы как типография с официальным оборотом 8 тысяч евро?
Светлана Тихановская:
Мы зарегистрированы как офис Светланы Тихановской. Я не знаю, какие документы Валерий Вильямович и остальные люди выкладывают.
«Офис в ближайшее время проведет аудит». Какой доход приносит деятельность оппозиции?
Григорий Азаренок:
А сколько все-таки было денег на барацьбу, перамены отправлено вам в офис? И когда нищие змагары, которые живут в клоповниках, в бомжатниках, я вам могу привести пример, которые пишут обо всем этом в Twitter, которые не получили ни копейки. Например, барышня, медсестра, которая у нас в метро музыку включала. Почему они ничего не получают? И сколько все-таки денег получил ваш офис?
Светлана Тихановская:
Мне так льстит, что вы озабочены судьбой белорусов.
Григорий Азаренок:
Намного больше, чем вы, поверьте.
Светлана Тихановская:
Которых вы оскорбляете каждый день по телевидению. По многочисленным запросам офис в ближайшее время проведет аудит. И вы его можете потом распространить по госканалам.
Григорий Азаренок:
Валерий Вильямович сегодня сказал: она нам не мамка и не поедет. Почему? Он вместо себя, как и тогда летом, жену отправил, а сам сказал, что не поедет.
Светлана Тихановская:
Это его право.
Григорий Азаренок:
Почему, как вы думаете? В чем мотивация человека? Но тем не менее те претензии, которые озвучиваются Болкунцом, Агурбаш, Цепкало и тысячами тысяч змагаров, которых мы смотрим в интернете?
Светлана Тихановская:
Про тысячи тысяч людей вы преувеличиваете. Есть некая группа людей, которая сейчас почему-то так стала относиться к демократическим силам, хотя сама является частью демократических сил. Но, я думаю, на конференции 8, 9 августа мы эти вопросы проговорим. Возможно, они изменят свое мнение, отношение. Может, какие-то личные обиды имеют место.
Григорий Азаренок:
Откуда могли возникнуть личные обиды? Почему вы не берете с собой никуда Пал Палыча, и он вынужден ногой дверь открывать? Ему даже запрещают фотографироваться рядом с вами. Это он сам сказал.
Светлана Тихановская:
Я так рада, что вы смотрите представителей демократических сил.
«С Пал Палычем постоянно на связи». О месте Латушко в жизни офиса
Григорий Азаренок:
Вы на вопрос отвечайте, Светлана.
Светлана Тихановская:
Вы мне, пожалуйста, не указывайте. И говорите со мной, пожалуйста, в уважительном тоне. Мы с Пал Палычем постоянно на связи. Когда есть возможность взять Пал Палыча с собой на какие-то встречи с президентами или министрами других стран, мы берем.
Григорий Азаренок:
Так он врет или нет?
Светлана Тихановская:
Врет насчет чего?
Григорий Азаренок:
Насчет того, что его никуда не берут и даже фотографироваться бедному не дают.
Светлана Тихановская:
Ну, это немножко искаженная информация. Тут, может, какие-то личные…
Григорий Азаренок:
То есть врет? Латушко врет, правильно?
Светлана Тихановская:
Совершенно недавно мы с Пал Палычем были на встрече с президентом Польши. С Валерием Вильямовичем мы были буквально недавно в Германии вместе с Вероникой на встрече в парламенте.
Григорий Азаренок:
У вас остались родственники в Беларуси?
Светлана Тихановская:
Конечно.
Григорий Азаренок:
Вы призываете к санкциям, экономическому удушению страны, к тому, чтобы нам обрывали логистические цепочки. Не стыдно перед своими родственниками, у которых может ухудшиться уровень жизни, сохраняющийся только благодаря легитимному Президенту Александру Лукашенко?
Светлана Тихановская:
Знаете, Григорий, я человек, который больше всего хотел бы, чтобы санкции с нашей родной Беларуси были сняты.
Григорий Азаренок:
И поэтому вы все пороги в Норвегии у Yara отбили, чтобы они ввели санкции против валообразующего, градообразующего предприятия, правильно? Вы были против всех.
Светлана Тихановская:
Чтобы санкции были сняты, должны быть выпущены тысячи политзаключенных из тюрем, невиновных людей.
Григорий Азаренок:
Вы знаете этих политзаключенных?
Светлана Тихановская:
Я знаю этих политзаключенных.
Григорий Азарёнок:
Кто такой Андрей Чудинов?
Светлана Тихановская:
К сожалению, тысячи людей…
Григорий Азаренок:
Вот один из политзаключенных, он просто свежий, недавний. Но вы, я смотрю, за ними не следите, ни имен, ни фамилий не знаете, их судьбу не знаете. Как вам вчерашнее интервью Протасевича?
Светлана Тихановская:
Я не смотрела.
Григорий Азаренок:
А предыдущее? То, что было год назад.
Светлана Тихановская:
Ну, предыдущее, наверное, смотрела.
«Я обязательно вернусь». Когда ждать Тихановскую на родине?
Григорий Азаренок:
Ну и как вам? Много всего интересного рассказал?
Светлана Тихановская:
Я уже не помню, но, наверное, что-то рассказывал. И я не думаю, что мы можем вообще обсуждать интервью человека, который находится в заложниках у режима.
Григорий Азаренок:
Ну, он отрицает, что он в заложниках. Последнее, Светлана, вас все-таки сейчас используют. Возвращайтесь, потому что вас уже пустили по рукам и вашим именем творят грязные дела. При деятельном раскаянии вы можете вновь обрести свою судьбу в Беларуси. Возвращайтесь, а иначе вас здесь больше никогда не будет. Никогда.
Светлана Тихановская:
Знаете, Григорий, когда выпустят политзаключенных, я обязательно вернусь.
Григорий Азаренок:
Они отсидят свои сроки, и их выпустят. Но вы их не знаете.
Светлана Тихановская:
Это ваше мнение, и вы имеете право.
Григорий Азаренок:
Слава Президенту Лукашенко, слава ОМОНу, слава ГУБОПиК! До свидания.