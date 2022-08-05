Поджоги, методички и личные обиды змагаров. Что Тихановская рассказала Азарёнку спустя два года после августа 2020-го?

Новости Беларуси. Финансирование беспорядков, боевики и террористические преступления. Об этом и многом другом наш политический обозреватель Григорий Азаренок спросил у так называемого лидера беглых Светланы Тихановской, в девичестве Пилипчук. Рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Здравствуйте. Светлана Тихановская:

Здравствуйте, Григорий. Григорий Азаренок:

Я могу задать вам вопросы? Светлана Тихановская:

Можете. Если вы пришли с вопросами, предложениями – все что угодно. Григорий Азаренок:

Вам часто задают вопросы по поводу вашего последнего дня пребывания в Беларуси до отъезда. То, что рассказывал избранный Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко по поводу 15 тысяч долларов. Вы никогда не отвечаете, говорите: потом-потом. Так все-таки, может, пришло время, тем более этого требуют и многие ваши бывшие паплечнікі, соратники, которые, правда, готовы вас уже и разорвать.

Светлана Тихановская:

Я очень сомневаюсь, что меня готов кто-то разорвать, мы слушаем Валерия Вильямовича. Из тех наших соратников не бывших мы тоже слушаем, не волнуйтесь. Если вы в таких близких отношениях с нелегитимным Александром Григорьевичем Лукашенко, то спросите у него, как дело было. «Расскажу всю историю позже, после перемен» Григорий Азаренок:

Он рассказывал, но интересен ваш рассказ, вы же всегда избегаете вашего вопроса. Светлана Тихановская:

Я не избегаю, я говорю, что расскажу всю историю позже, после перемен. Если это кого-то подвигнет на дальнейшую борьбу, то, пожалуйста. Григорий Азаренок:

Хорошо. Зимой 2021 года вы сказали: перамены, перамога и так далее придут весной 2021 года. Благодаря этому очень многие люди совершили жизненные ошибки и сейчас оказались в заключении и, поверьте, очень-очень плохо о вас отзываются. Зачем вы обманывали людей? Какая перамога должна была прийти весной? Светлана Тихановская:

Вообще, победа белорусов наступила 9 августа, но, к сожалению, мы недооценили жестокость режима, который готов был рвать. Григорий Азаренок:

Если победа наступила 9 августа, почему вы зимой говорили, что она придет весной. Светлана Тихановская:

Потому что нам пришлось эту победу отстаивать. И нам тогда казалось, что силовики Беларуси понимают, какой террор производят в Беларуси, что наши номенклатурщики понимают, что ситуация дестабилизируется, что с таким правительством, таким нелегитимным режимом будущего у нашей страны нет. Григорий Азаренок:

А что-то кроме штампов и того, что вы говорили много раз? Все-таки вы зимой произнесли слова и весной людей посадили за то, что они выходили на массовые беспорядки, перекрывали дороги, постили экстремистские материалы. Вы за это чувствуете какую-то ответственность. Если бы вы не произносили, то ничего бы этого не было. Светлана Тихановская:

Люди выходили на мирные протесты, начиная с августа 2020 года. Все было согласно законодательству.

Григорий Азаренок:

На дорогу выходили согласно законодательству? Вы подавали заявку на митинг 9 августа? Какому законодательству? Светлана Тихановская:

Люди имеют право высказывать свое мнение. Григорий Азаренок:

По закону. Правильно? Вы подавали заявку на 9, 10 августа? Вы видели кадры с коктейлями Молотова, с камнями, с инструкциями? Светлана Тихановская:

Со стороны силовиков видели. Григорий Азаренок:

Коктейли Молотова со стороны силовиков? Светлана Тихановская:

Даже круче. Светошумовые гранаты, избиения белорусских людей. Какая жесть творилась в тюрьмах, тысячи политзаключенных – мы это все видим. Григорий Азаренок:

В экстремистских Telegram-каналах были опубликованы инструкции за несколько недель до выборов были опубликованы инструкции сцепок, драк с милицией, как правильно их бить и так далее. Почему вы, кандидат, не осудили это, не сказали: нет-нет, мы ничего этого делать не будем, мы пойдем на Бангалор и подадим заявку. Вы сами подставили людей на насилие. Светлана Тихановская:

Я не подставляла людей на насилие, оно было только со стороны действующих силовиков. Григорий Азаренок:

Николай Дедок, Николай Автухович не поджигали зданий РУВД, судов, Следственного комитета? Вы это поддерживаете?

Светлана Тихановская:

Пожалуйста, подробнее, здания каких судов и Следственного комитета? «Белорусы выходили на мирные протесты». О сожжённых зданиях и беспорядках на улицах Григорий Азаренок:

Был подожжен дом милиционера в Волковысске, дача. Это сделала группа Николая Автуховича. Вы это поддерживаете? Светлана Тихановская:

Вы можете мне рассказывать о всех политзаключенных и навешивать им любые обвинения, но мы понимаем, что белорусы выходили на мирные протесты. Григорий Азаренок:

То есть дом в Волковысске не был сожжен. Светлана Тихановская:

Я о таком случае не знаю. Григорий Азаренок:

Не знаете. Хорошо. В Смолевичах здание судмедэкспертизы Дедком не было подожжено? Светлана Тихановская:

Не знаю о таком случае. Григорий Азаренок:

Не знаете? Вы говорите «политзаключенные», но ничего не знаете. Вы не знаете, что случилось в последний день, а может уже не помните и так далее. А зачем вы так Скиндерева, друга вашего мужа, опрокинули? Он недавно подробно рассказал, как вы его задвинули на задний план и Франак Винцукович по нему протоптался по полной программе? Светлана Тихановская:

Имя скажите? Григорий Азаренок:

Бизнесмен из Витебска Скиндерев, имя я уже так плохо помню. В вас, змагарах, разбираться надо долго. Вы у него ночевали в июле 2020 года в Витебске. Он друг вашего мужа. Неужели не помните? Светлана Тихановская:

Я знаю, о ком вы, а в чем вопрос? Григорий Азаренок:

Он недавно рассказал, как офис и вы его кинули. Не стыдно? Все таки друг мужа, а муж сидит. Светлана Тихановская:

Это неправда, мы приглашали Дмитрия Скиндерева.

Григорий Азаренок:

То есть он врет? Светлана Тихановская:

Он с нами, в офисе, взял себе направление и работает. Григорий Азаренок:

То есть, что он сейчас рассказал Болкунцу, он врет? Светлана Тихановская:

Это его виденье. Григорий Азаренок:

А почему вы зарегистрированы как типография? Светлана Тихановская:

Кто «мы»? Григорий Азаренок:

Ваш офис. Недавно Валерий Вильямович и другие документы выкладывали, что вы зарегистрированы как типография с официальным оборотом 8 тысяч евро? Светлана Тихановская:

Мы зарегистрированы как офис Светланы Тихановской. Я не знаю, какие документы Валерий Вильямович и остальные люди выкладывают. «Офис в ближайшее время проведет аудит». Какой доход приносит деятельность оппозиции? Григорий Азаренок:

А сколько все-таки было денег на барацьбу, перамены отправлено вам в офис? И когда нищие змагары, которые живут в клоповниках, в бомжатниках, я вам могу привести пример, которые пишут обо всем этом в Twitter, которые не получили ни копейки. Например, барышня, медсестра, которая у нас в метро музыку включала. Почему они ничего не получают? И сколько все-таки денег получил ваш офис? Светлана Тихановская:

Мне так льстит, что вы озабочены судьбой белорусов. Григорий Азаренок:

Намного больше, чем вы, поверьте. Светлана Тихановская:

Которых вы оскорбляете каждый день по телевидению. По многочисленным запросам офис в ближайшее время проведет аудит. И вы его можете потом распространить по госканалам. Григорий Азаренок:

Валерий Вильямович сегодня сказал: она нам не мамка и не поедет. Почему? Он вместо себя, как и тогда летом, жену отправил, а сам сказал, что не поедет. Светлана Тихановская:

Это его право. Григорий Азаренок:

Почему, как вы думаете? В чем мотивация человека? Но тем не менее те претензии, которые озвучиваются Болкунцом, Агурбаш, Цепкало и тысячами тысяч змагаров, которых мы смотрим в интернете? Светлана Тихановская:

Про тысячи тысяч людей вы преувеличиваете. Есть некая группа людей, которая сейчас почему-то так стала относиться к демократическим силам, хотя сама является частью демократических сил. Но, я думаю, на конференции 8, 9 августа мы эти вопросы проговорим. Возможно, они изменят свое мнение, отношение. Может, какие-то личные обиды имеют место. Григорий Азаренок:

Откуда могли возникнуть личные обиды? Почему вы не берете с собой никуда Пал Палыча, и он вынужден ногой дверь открывать? Ему даже запрещают фотографироваться рядом с вами. Это он сам сказал.

Светлана Тихановская:

Я так рада, что вы смотрите представителей демократических сил. «С Пал Палычем постоянно на связи». О месте Латушко в жизни офиса Григорий Азаренок:

Вы на вопрос отвечайте, Светлана. Светлана Тихановская:

Вы мне, пожалуйста, не указывайте. И говорите со мной, пожалуйста, в уважительном тоне. Мы с Пал Палычем постоянно на связи. Когда есть возможность взять Пал Палыча с собой на какие-то встречи с президентами или министрами других стран, мы берем. Григорий Азаренок:

Так он врет или нет? Светлана Тихановская:

Врет насчет чего? Григорий Азаренок:

Насчет того, что его никуда не берут и даже фотографироваться бедному не дают. Светлана Тихановская:

Ну, это немножко искаженная информация. Тут, может, какие-то личные… Григорий Азаренок:

То есть врет? Латушко врет, правильно? Светлана Тихановская:

Совершенно недавно мы с Пал Палычем были на встрече с президентом Польши. С Валерием Вильямовичем мы были буквально недавно в Германии вместе с Вероникой на встрече в парламенте. Григорий Азаренок:

У вас остались родственники в Беларуси? Светлана Тихановская:

Конечно. Григорий Азаренок:

Вы призываете к санкциям, экономическому удушению страны, к тому, чтобы нам обрывали логистические цепочки. Не стыдно перед своими родственниками, у которых может ухудшиться уровень жизни, сохраняющийся только благодаря легитимному Президенту Александру Лукашенко? Светлана Тихановская:

Знаете, Григорий, я человек, который больше всего хотел бы, чтобы санкции с нашей родной Беларуси были сняты.