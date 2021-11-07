Евгений Пустовой: «С русскими мы дошли до Берлина, а с поляками – до ручки. Учите историю»

Новости Беларуси. Отношение к событиям Великой Отечественной объединяет белорусов и россиян. И не хуже, чем любые политические или экономические договоренности, но и это лишним не будет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали 28 союзных программ, положив начало новому этапу в отношениях и конец досужим разговорам на эту тему. Подписание состоялось на Высшем госсовете, который прошел в онлайн-режиме.

Раньше такого не было – президенты всегда могли пожать друг другу руки и посмотреть в глаза, но даже такая заочная форма не помешала поставить реальные подписи в итоговых документах и еще раз напомнить всему миру, что Беларусь и Россия – это союзники, кто бы что ни говорил и какие бы теории не строил, а накануне ВГС они рождались одна за другой. Даже нашу чемпионку Алину Горносько сюда приплели, мол, россияне из солидарности уступили ей золото. А еще волновались, что из солидарности мы и страну уступим. Но не случилось – все по обоюдному желанию. Так что же подписали президенты и как это скажется на нашей жизни? Итоги встречи подведет наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, СТВ:

Есть мифы, а есть история. Это уже история. Новый виток в развитии отношений между Минском и Москвой. Интеграционный декрет подписан. Конечно, со всем пропагандистским размахом хотелось бы сказать – революционный. Играя словами, учитывая сегодняшнюю дату – 7 ноября. Нет. Это не революционный шаг. Это поступательный, три года готовились. Это «Политика без галстуков и купюр». Дату-то какую выбрали – 4 ноября. Для истинных россиян она сакральна. Тогда появился коллективный дух народа. Взяли и выгнали из Кремля непрошеных гостей, потому что ляхи для Москвы еще хуже – непрошеные гости, чем орда. Орда требовала денег, а уже тогда, как и сейчас, коллективный Запад требует в жертвоприношение наши традиционные смыслы. Если без патетики, без языка Эзопа, коллективный Запад ждет в итоге от нас одного – чтобы мы плюнули в лица наших фронтовиков. Не готовы? Ну, значит никакой евроинтеграции. Конечно, в Беларуси есть и противники интеграции с Россией. Есть и летутенники, которые за реинкарнацию российской короны. Но этого не случится, потому что в самой России не хотят этого. Слишком сильно прозападное лобби.

Евгений Пустовой:

А вот теперь одна маленькая буква, которая сразу расставляет все геополитические приоритеты – Беларусь с Россией, а не в России. Это надо понимать всем. И даже тем, кто поддался на пропаганду Telegram-каналов. «Отвечать будем все, не только я». Лукашенко подписал декрет, утверждающий союзные программы с Россией. Подробнее здесь. Не мы, белорусы, накинули на планету сети глобализации. Но с этим надо жить. Держаться вместе. Это как в уличной драке – лучше быть на стороне сильных. В мире центров силы несколько. Китай, но это совсем другая цивилизация, со странами арабского мира мы тоже вряд ли слишком похожи. Можно, конечно, было повторить опыт Киева. Воды исторической купели на Днепре испоганить заокеанскими стоками. Любой думающий житель южной соседки понимает и чувствует: Украину превратили в плацдарм для геополитического наступления на Россию, самую большую по площади и богатую по недрам страну в мире. Евгений Пустовой:

Мы выбрали Россию. Исторически, ментально. На референдуме. Ну, понятно, нынешние молодые избиратели тогда еще не голосовали. Но поверьте, лучше белоруса, чем русский, никто не поймет. Те же праздники, песни, обычаи. Если вы скажете, что есть еще и другие славянские страны в Европе, ну так пусть присоединяются. Александр Лукашенко: «Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов». Подробнее здесь. Евгений Пустовой:

Есть такая прослойка граждан, которые не патриоты. Им все равно на наш флаг над Рейхстагом, на общие достижения. Но и их интеграция должна согреть. Речь ведь об экономическом сближении и более приемлемых ценах на топливо.

Владимир Путин: Беларусь получает газ от России в 7-10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках. Читайте здесь . Если честно, экономически мы уже давно сближены. Свои товары белорусы не способны поглотить. Да и валюта нужна для того, чтобы купить то, что мы не производим. Остается торговать. Помните это золотое сечение для белорусского экспорта – 30/30/30. Но, как оказалось, Запад не готов покупать нашу продукцию, Запад готов купить нас всех с потрохами. А санкциями угробить наши предприятия. После бездумного локдауна белорусские грузовики и автобусы стали еще более конкурентными, поэтому их и не пускают на общие рынки. А вот в восточном направлении торговая тропа может стать магистралью. Головченко о планах взаимодействия госорганов России и Беларуси: «Большинство из них уже утверждены». Подробнее здесь. Евгений Пустовой:

Конечно, документы есть, но субъектам хозяйствования нужно самим шевелиться, а не сидеть в позе Ждуна и невероятно охать, что, мол, сейчас московские толстосумы на «геликах» приедут и все скупят. Не скупят. Президент еще раз дал понять: бездумной приватизации в стране не допустит. Нацмены, Лукашенко – это гарант того, что ваши страхи не оправдаются.

Евгений Пустовой:

Конечно, не обходилось без споров. В новых реальностях может их стать меньше. Документы регламентировать должны. Все помнят «молочные» или «кефирные» войны. А вот Дмитрий Мезенцев предлагает это заместить новой «кефирной темой». Мезенцев: в России ведутся доклинические испытания новой «кефирной» вакцины в борьбе с коронавирусом. Читайте здесь. Ну и самая болезненная тема – тема безопасности. Военная доктрина. Мол, мы будем вместе с русскими в одном окопе. С русскими мы дошли до Берлина, а с поляками – до ручки. Учите историю. Если новой большой войны не избежать, то пусть у нас будут союзники с ракетами со скоростью, измеряемой в махах, а не с теми, кто сбрасывает со своих самолетов преданных себе людей. И, как шутят, чтобы России завоевать Европу, нужно пять дней, причем один потратить на то, чтобы решить, кто станет новыми Егоровым и Кантарием.