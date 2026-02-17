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Главный праздник Востока! В КНР начались гулянья в честь Нового года

17 февраля 2026 08:19
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Праздник Весны или китайский Новый год считается самым важным и уважаемым в восточной культуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный праздник Востока! В КНР начались гулянья в честь Нового года-2

Длятся торжества 9 дней – по всей стране проходят яркие уличные фестивали, а семья и друзья обмениваются подарками красного цвета, символизирующими счастье и благополучие. Новый год в КНР наступает не по привычному нам григорианскому календарю – а во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В минувшую ночь китайцы встретили 4723 год. Его символ – Огненная Лошадь. 

# Китай

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