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В Эквадоре продолжают реформировать пенитенциарную систему

17 февраля 2026 08:04
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В Эквадоре продолжают реформировать пенитенциарную систему. После масштабных тюремных беспорядков власти сделали наведение порядка в таких учреждениях одним из ключевых направлений своей политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эквадоре продолжают реформировать пенитенциарную систему-2

По данным МВД, в 2025 году в тюрьмах страны зарегистрировано 1 220  смертей. В это число входят как случаи насилия, так и естественные причины, включая вспышку туберкулеза. Показатель выше, чем годом ранее, и стал самым значительным с 2021-го. Из них 206 смертей связаны с конфликтами между заключенными. Остальные – с болезнями, самоубийствами и неустановленными обстоятельствами. Власти отмечают, что на статистику влияет переполненность учреждений и общее состояние системы здравоохранения в тюрьмах.

За последние два года удалось существенно сократить число крупных беспорядков. Военные взяли под контроль ряд объектов, строятся новые, проводится перевод наиболее опасных заключенных. Правительство также сообщает о программах медицинского обследования и усилении санитарного контроля. Реформы направлены на долгосрочную стабилизацию и повышение безопасности как в тюрьмах, так и в стране в целом. 

# Эквадор

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