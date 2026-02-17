В Эквадоре продолжают реформировать пенитенциарную систему. После масштабных тюремных беспорядков власти сделали наведение порядка в таких учреждениях одним из ключевых направлений своей политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным МВД, в 2025 году в тюрьмах страны зарегистрировано 1 220 смертей. В это число входят как случаи насилия, так и естественные причины, включая вспышку туберкулеза. Показатель выше, чем годом ранее, и стал самым значительным с 2021-го. Из них 206 смертей связаны с конфликтами между заключенными. Остальные – с болезнями, самоубийствами и неустановленными обстоятельствами. Власти отмечают, что на статистику влияет переполненность учреждений и общее состояние системы здравоохранения в тюрьмах.

За последние два года удалось существенно сократить число крупных беспорядков. Военные взяли под контроль ряд объектов, строятся новые, проводится перевод наиболее опасных заключенных. Правительство также сообщает о программах медицинского обследования и усилении санитарного контроля. Реформы направлены на долгосрочную стабилизацию и повышение безопасности как в тюрьмах, так и в стране в целом.