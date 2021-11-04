Прямой эфир

«Отвечать будем все, не только я». Лукашенко подписал декрет, утверждающий союзные программы с Россией

04 ноября 2021 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:
На теме встречи двух лидеров, пусть и в онлайн-формате (все же коронавирус вносит свои коррективы) спекулировали и хайповали: мол, заседанию не быть. Однако, несмотря на все «старания» отдельных авторов, одно из самых ожидаемых событий в Союзном государстве состоялось. Буквально перед заседанием Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили еще и по телефону, поэтому начало встречи немного затянулось. В итоге интеграционный документ подписан. Утверждены 28 новых союзных программ.

«Отвечать будем все, не только я». Лукашенко подписал декрет, утверждающий союзные программы с Россией-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные Telegram-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываем. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я.

Трехлетняя наша большая работа сложилась, и мы ее формализовали, как с президентом России и договаривались ранее, на Высшем государственном совете.

«Отвечать будем все, не только я». Лукашенко подписал декрет, утверждающий союзные программы с Россией-4

«28 отраслевых союзных программ». Владимир Путин рассказал о перспективах интеграции Беларуси и России.

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Евгений Пустовой # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В МИД Беларуси прокомментировали попытки провокаций со стороны Польши
04 ноября 2021 10:54

В МИД Беларуси прокомментировали попытки провокаций со стороны Польши

Впервые присудят премию Союзного государства в области науки и техники. Что нового будет на заседании ВГС в 2021?
04 ноября 2021 07:21

Впервые присудят премию Союзного государства в области науки и техники. Что нового будет на заседании ВГС в 2021?

Андрей Савиных: «Мы отмечаем сосредоточение серьёзного числа военных подразделений стран НАТО у нашей границы»
03 ноября 2021 19:26

Андрей Савиных: «Мы отмечаем сосредоточение серьёзного числа военных подразделений стран НАТО у нашей границы»