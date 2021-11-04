«Отвечать будем все, не только я». Лукашенко подписал декрет, утверждающий союзные программы с Россией

Т атьяна Савчик, СТВ: На теме встречи двух лидеров, пусть и в онлайн-формате (все же коронавирус вносит свои коррективы) спекулировали и хайповали: мол, заседанию не быть. Однако, несмотря на все «старания» отдельных авторов, одно из самых ожидаемых событий в Союзном государстве состоялось. Буквально перед заседанием Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили еще и по телефону, поэтому начало встречи немного затянулось. В итоге интеграционный документ подписан. Утверждены 28 новых союзных программ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные Telegram-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываем. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я.

Трехлетняя наша большая работа сложилась, и мы ее формализовали, как с президентом России и договаривались ранее, на Высшем государственном совете.