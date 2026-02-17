В США три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче

Громкое происшествие в США. В штате Род-Айленд во время школьного хоккейного матча мужчина открыл стрельбу. Погибли три человека, включая нападавшего. Еще трое получили ранения и находятся в больнице в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам свидетелей после выстрелов возникла паника. Люди в ужасе покидали трибуны, игроки прятались в раздевалках. По предварительной версии стрелок действовал целенаправленно. Он успел выстрелить около 20 раз и целился в членов своей семьи. Одной из погибших стала маленькая девочка. Нападавший покончил с собой на месте преступления.
Тина Гонсалвес, начальник полиции Паутакета:
По всей видимости, это было целенаправленное нападение, возможно, из-за семейного конфликта. Сейчас мы пытаемся восстановить картину произошедшего и установить хронологию событий. Поскольку мы находимся на начальной стадии расследования, я не могу вдаваться в подробности. Мы опрашиваем всех свидетелей, кого-то здесь, кого-то в полицейском участке.
Полиция установила личность нападавшего – это 56-летний местный житель. Его мотивы выясняются. Добавим, всего двумя месяцами ранее, в декабре 2025 года, в результате стрельбы в Брауновском университете, расположенном всего в нескольких милях от места нынешней трагедии, погибли два студента.