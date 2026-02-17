В США три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче

Громкое происшествие в США. В штате Род-Айленд во время школьного хоккейного матча мужчина открыл стрельбу. Погибли три человека, включая нападавшего. Еще трое получили ранения и находятся в больнице в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам свидетелей после выстрелов возникла паника. Люди в ужасе покидали трибуны, игроки прятались в раздевалках. По предварительной версии стрелок действовал целенаправленно. Он успел выстрелить около 20 раз и целился в членов своей семьи. Одной из погибших стала маленькая девочка. Нападавший покончил с собой на месте преступления.