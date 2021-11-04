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Головченко о планах взаимодействия госорганов России и Беларуси: «Большинство из них уже утверждены»

04 ноября 2021 20:21
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Головченко о планах взаимодействия госорганов России и Беларуси: «Большинство из них уже утверждены»-1

Глава белорусского правительства раскладывает, что называется, по полочкам, как будем выполнять договоренности. И завоевывать полки третьих стран.  

Головченко о планах взаимодействия госорганов России и Беларуси: «Большинство из них уже утверждены»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Правительства Беларуси и России подготовили планы взаимодействия госорганов, большинство из них уже утверждены профильными министерствами. Все совместные планы четко структурированы по задачам и срокам и имеют конечной целью выход на взаимовыгодные измеримые результаты. Так, в рамках формирования единой промышленной политики принятия мер по устранению экономических и технических барьеров в сфере производства и поставок промышленной продукции должно привести к углублению кооперационных связей, реализации совместных проектов по импортозамещению продукции третьих стран.

Хорошим подспорьем сотрудничества в промышленной сфере должна стать реализация программы по введению единого доступа к госзаказу и госзакупкам, в рамках которой нам предстоит осуществить гармонизацию существующего законодательства, расширить возможности гарантийного обеспечения и устранить остающиеся ограничения доступа к государственным и муниципальным закупкам.  

«Отвечать будем все, не только я». Лукашенко подписал декрет, утверждающий союзные программы с Россией – читайте здесь.

# Союзное государство # Экономика # Роман Головченко # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Дмитрий Мезенцев # Евгений Пустовой # Татьяна Савчик # Фотофакт

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