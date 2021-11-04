Головченко о планах взаимодействия госорганов России и Беларуси: «Большинство из них уже утверждены»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского правительства раскладывает, что называется, по полочкам, как будем выполнять договоренности. И завоевывать полки третьих стран.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Правительства Беларуси и России подготовили планы взаимодействия госорганов, большинство из них уже утверждены профильными министерствами. Все совместные планы четко структурированы по задачам и срокам и имеют конечной целью выход на взаимовыгодные измеримые результаты. Так, в рамках формирования единой промышленной политики принятия мер по устранению экономических и технических барьеров в сфере производства и поставок промышленной продукции должно привести к углублению кооперационных связей, реализации совместных проектов по импортозамещению продукции третьих стран.

Хорошим подспорьем сотрудничества в промышленной сфере должна стать реализация программы по введению единого доступа к госзаказу и госзакупкам, в рамках которой нам предстоит осуществить гармонизацию существующего законодательства, расширить возможности гарантийного обеспечения и устранить остающиеся ограничения доступа к государственным и муниципальным закупкам.