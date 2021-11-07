Коронавирус дал осложнения на сердце. Офицер МВД станет первым пациентом нового кардиоцентра в Могилёве

Новости Беларуси. Новый кардиоцентр – долгожданный объект. Его открытия ждали не только пациенты, но и сами медики. Ведь в год в операционных Могилевской областной клинической больницы проводится свыше 17 тысяч операций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Больше половины от всех заболеваний в регионе – это патологии сердечно-сосудистой системы.

Виктор Ковалев, житель Белыничей:

Я верю в новое совершенное оборудование и в старые добрые руки хирурга. Вот моя вера.

Виктор Ковалев отсчитывает дни до предстоящей операции. Офицер МВД станет первым пациентом кардиохирургического отделения нового центра Могилевской областной больницы. Его ждет шунтирование сосудов сердца. В декабре 2020 года мужчина переболел коронавирусом, который, к сожалению, дал осложнения на сердце. С болью в груди его на скорой привезли в больницу. И если раньше таких пациентов спасали только в Минске, то теперь это стало возможным и в Могилеве.