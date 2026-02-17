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На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря уровня G2

17 февраля 2026 08:36
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На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря уровня G2-0

В февраля ученые зафиксировали самую мощную магнитную бурю в феврале. Об этом пишет ТАСС.

Событие уровня G2 длилось менее часа. При этом эксперты отмечают необычное «поведение» Солнца в последнее время. Они отмечают, что происходят одиночные вспышки, короткие полярные сияния и быстрые бури.

Интенсивность бурь оценивается по пятибалльной шкале. Уровня G1 относят к слабому и практически не влияющему на технику. Уровень G3 может привести к сбоям в работе энергосистем и навигации. G5 грозит масштабными проблемами с коммуникациями и электросетями.

Фото: pixabay

# Природные катаклизмы # Природные явления

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